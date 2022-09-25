…И когда ликующие болельщики подняли на плечи самого юного игрока, который весь матч томился на скамейке, так и не выйдя на площадку, кто-то задел его плечом, хрустальный кубок выпал из рук парня и разбился вдребезги. В этом происшествии было нечто символическое: 6 мая 1991 года в Доме спорта «Калев» закончился последний чемпионат СССР по баскетболу; вскоре Союз распался. Oсколок драгоценного приза хранится в Эстонском музее олимпиад и спорта в Тарту, а эпическим повествованием о пути баскетбольного клуба «Калев» (Таллинн) к этой победе стал только что вышедший на экраны фильм «Калев». Режиссер-постановщик Ове Мустинг, авторы сценария Мехис Пихла, Мартин Алгус, Ове Мустинг, оператор Рейн Котов, производство студии Allfilm.
Рецензия ⟩ Мяч в кольце и осколки хрустального кубка
Картина вышла на экраны в тревожное время и повествует о тревожном времени, только другом. Идет лето 1990 года; Литва уже заявила о выходе из Союза, ее клубы отказались от участия в чемпионате СССР, должен ли «Калев» последовать их примеру? Наиболее радикально настроенные круги считают, что да; с их точки зрения выступление в турнире приравнивается к коллаборационизму. Главный тренер «Калева» Яак Салуметс уже принял решение, он убежден, что победа в таком соревновании позволит Эстонии еще раз во весь голос заявить о себе, но ему необходимо согласие игроков. И они готовы играть и победить. (До того эстонский клуб выигрывал чемпионат СССР по баскетболу давным-давно, в 1949 году, это был Спортклуб Тартуского университета, за него выступали, в частности, Иоанн Лысов и Ильмар Куллам, ставшие в 1952 г. в составе сборной Союза серебряными призерами Олимпиады в Хельсинки).