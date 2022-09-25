Рецензия ⟩ Мяч в кольце и осколки хрустального кубка

Картина вышла на экраны в тревожное время и повествует о тревожном времени, только другом. Идет лето 1990 года; Литва уже заявила о выходе из Союза, ее клубы отказались от участия в чемпионате СССР, должен ли «Калев» последовать их примеру? Наиболее радикально настроенные круги считают, что да; с их точки зрения выступление в турнире приравнивается к коллаборационизму. Главный тренер «Калева» Яак Салуметс уже принял решение, он убежден, что победа в таком соревновании позволит Эстонии еще раз во весь голос заявить о себе, но ему необходимо согласие игроков. И они готовы играть и победить. (До того эстонский клуб выигрывал чемпионат СССР по баскетболу давным-давно, в 1949 году, это был Спортклуб Тартуского университета, за него выступали, в частности, Иоанн Лысов и Ильмар Куллам, ставшие в 1952 г. в составе сборной Союза серебряными призерами Олимпиады в Хельсинки).