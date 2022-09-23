Финляндия нашла основание для ограничения въезда россиянам

По информации Yle, сразу несколько министерств Финляндии готовят новые ограничения на въезд для россиян, ссылаясь в первую очередь на пункт о международных отношениях Шенгенского кодекса.

В соответствии с этим положением, введение более жестких ограничений на въезд россиян возможно на основании того, что российский туризм вредит международным отношениям Финляндии.

Чтобы иметь возможность подобным способом ограничивать поездки россиян, МИД Финляндии должен подготовить для правительства меморандум, объясняющий, каким именно образом российский туризм ухудшает международные отношения. По информации Yle, работа в министерстве идет полным ходом.

Финляндия может обосновать ухудшение международных отношений тем, что является единственной соседней с РФ страной, через которую россияне могут попасть в Европу. Также одним из оснований может быть объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизации в ходе агрессивной войны против Украины.

Правительство давно хочет ограничить российский туризм, но для этого трудно найти правовую основу. Финляндия также предлагает создать единые рекомендации касательно российских туристов во всех странах Шенгенской зоны.