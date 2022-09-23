На звонки и мобильную связь повлияло бы только более длительное отключение электроэнергии

В случае, если в Эстонии вдруг исчезнет электричество, Elisa и Telia считают, что большой тревоги нет: важнейшие сетевые узлы и базовые станции мобильной связи продолжат работать на заряде батареи. В случае, если электричество не возвращается в течение нескольких часов и разрядились аккумуляторы, станции питаются от генераторов.

«У нас также есть возможность оперативно реагировать, устанавливая мобильные генераторы в местах, где это необходимо», – прокомментировал технический директор Telia Андре Виссе. Он добавил, что идет сотрудничество с государством и Elering в обеспечении услуг связи: в кризисной ситуации услуга оказывается там, где это наиболее важно.

Тоомас Полли, глава технологического подразделения Elisa, уточнил, что в случае длительных отключений электроэнергии их основной задачей является обеспечение работы связи и более простых операций передачи данных. Полли также подтвердил слова Виссе, что в случае необходимости будут установлены дополнительные дизель-генераторы.