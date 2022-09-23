Суд отклонил жалобы в связи с переносом советских памятников в Эстонии

Суд решил, что жалобы следует отклонить, не рассматривая, из-за отсутствия права на жалобу. Правом на жалобу через суд, как правило, обладает только лицо, которого касается оспариваемый административный акт или действие, то есть лицо, которому они могут причинить ущерб. Право на жалобу отсутствует в том случае, если очевидно, что акт или действие не могут нарушить права жалобщика.