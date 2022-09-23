В четверг, 22 сентября, около 13:20 сотрудники Департамента водной безопасности и гражданской защиты Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что некий человек в Риге прыгнул с Каменного моста в Даугаву. Правоохранители на лодке немедленно отправились на место происшествия, сообщает RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ В Риге спасли спрыгнувшего с моста в реку Даугаву мужчину
В Риге спасли спрыгнувшего с моста в реку Даугаву мужчину
Видео: cпасение спрыгнувшего в Даугаву мужчины
Приблизившись к мосту, спасатели заметили в воде человека.
Отреагировав на ситуацию, мужчину втянули в лодку и доставили на берег, где его и стражей порядка встретила бригада скорой медицинской помощи.
Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего.
Ключевые слова