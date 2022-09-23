В среду, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Процесс запущен и набирает стремительные обороты. Мы спросили у пассажиров направляющегося из Таллинна в Санкт-Петербург автобуса, среди которых были и граждане РФ, как они относятся к объявленной мобилизации и влияет ли это на жизнь их близких.
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Видео ⟩ От «НАТО виноват» до «категорически против»: что думают о мобилизации пассажиры автобуса Таллинн–Санкт-Петербург
От «НАТО виноват» до «категорически против»: что думают о мобилизации пассажиры автобуса Таллинн–Санкт-Петербург
Денис сказал, что не успел сформировать свое четкое мнение по этому вопросу, поскольку новость очень свежая. Однако он уверен, что, в основном, люди этого точно не хотят, поскольку в мобилизации нет ничего хорошего. Среди его семьи, друзей и знакомых пока что нет людей, которые получили повестки.
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