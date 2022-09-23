Видео ⟩ От «НАТО виноват» до «категорически против»: что думают о мобилизации пассажиры автобуса Таллинн–Санкт-Петербург

Денис сказал, что не успел сформировать свое четкое мнение по этому вопросу, поскольку новость очень свежая. Однако он уверен, что, в основном, люди этого точно не хотят, поскольку в мобилизации нет ничего хорошего. Среди его семьи, друзей и знакомых пока что нет людей, которые получили повестки.