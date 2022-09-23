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Видео ⟩ От «НАТО виноват» до «категорически против»: что думают о мобилизации пассажиры автобуса Таллинн–Санкт-Петербург

rus.postimees.ee
От «НАТО виноват» до «категорически против»: что думают о мобилизации пассажиры автобуса Таллинн–Санкт-Петербург
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Фото: Pilt videost

В среду, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Процесс запущен и набирает стремительные обороты. Мы спросили у пассажиров направляющегося из Таллинна в Санкт-Петербург автобуса, среди которых были и граждане РФ, как они относятся к объявленной мобилизации и влияет ли это на жизнь их близких.

Денис сказал, что не успел сформировать свое четкое мнение по этому вопросу, поскольку новость очень свежая. Однако он уверен, что, в основном, люди этого точно не хотят, поскольку в мобилизации нет ничего хорошего. Среди его семьи, друзей и знакомых пока что нет людей, которые получили повестки.

Валерий придерживается позиции нейтралитета. Он ни «за», ни «против». По его мнению, только одному богу известно, что происходит. Валерий говорит, что близкие ему люди повесток не получали.

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