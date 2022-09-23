Минск отозвал посла и сокращает свое представительство в Эстонии до одного человека

«В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства Республика Беларусь в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях не видит смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на своей территории. В этой связи штат посольства этой страны с 1 октября 2022 года должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала», – сообщили в пресс-службе белорусского МИДа в пятницу.

Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии. «Посол Республики Беларусь в Эстонии отзывается на консультации в Минск», – сообщили в пресс-службе.

В пятницу позиция МИДа Беларуси была доведена до Триин Хиесалу – временной поверенной в делах Эстонии в Республике Беларусь.

Такое решение в Минске объяснили «провокациями» Таллинна «в отношении суверенитета и независимости» Беларуси. Таковыми в Минске сочли «ряд недавних умышленных действий эстонского руководства, в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН».

При этом в белорусском МИДе подчеркнули, что белорусская сторона предпримет все необходимые меры, чтобы «популистские действия официального Таллинна не сказались на реальных интересах обычных граждан Беларуси и Эстонии, в том числе в части консульского обеспечения».