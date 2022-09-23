Минск требует сократить дипломатическое представительство Эстонии до одного сотрудника, а также сокращает представительство Беларуси в Эстонии. Белорусский посол отзывается в Минск для консультаций.
Минск отозвал посла и сокращает свое представительство в Эстонии до одного человека
«В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства Республика Беларусь в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях не видит смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на своей территории. В этой связи штат посольства этой страны с 1 октября 2022 года должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала», – сообщили в пресс-службе белорусского МИДа в пятницу.
Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии. «Посол Республики Беларусь в Эстонии отзывается на консультации в Минск», – сообщили в пресс-службе.
В пятницу позиция МИДа Беларуси была доведена до Триин Хиесалу – временной поверенной в делах Эстонии в Республике Беларусь.
Такое решение в Минске объяснили «провокациями» Таллинна «в отношении суверенитета и независимости» Беларуси. Таковыми в Минске сочли «ряд недавних умышленных действий эстонского руководства, в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН».
При этом в белорусском МИДе подчеркнули, что белорусская сторона предпримет все необходимые меры, чтобы «популистские действия официального Таллинна не сказались на реальных интересах обычных граждан Беларуси и Эстонии, в том числе в части консульского обеспечения».
«Вопросы восстановления полноценного дипломатического присутствия и полномасштабного диалога могут быть рассмотрены белорусской стороной после того, как руководство Эстонии вернется к цивилизованным общепризнанным принципам межгосударственного общения и взаимоуважительного диалога», – заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Беларусь связала свое решение с мероприятием, которое Эстония организовала несколько дней назад в Нью-Йорке в поддержку белорусской оппозиции, в которой также участвовала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что такая реакция еще больше показывает преступное лицо нынешнего режима Беларуси. «Эстония всегда будет поддерживать демократические стремления оппозиции и гражданского общества Беларуси, чтобы нарушения прав человека и международного права в стране не остались незамеченными», – подчеркнул Рейнсалу.
Он также добавил, что необходимо усилить давление на режим Александра Лукашенко. «Власти Беларуси являются соучастниками в жестокой войне России против Украины, которая длится уже более полугода. Поэтому необходимо ужесточить санкции против режима, продолжить международную изоляцию и обеспечить юридическую ответственность, потому что у режима Лукашенко не должно быть ощущения безнаказанности», – сказал министр иностранных дел.
«Мы принимаем к сведению решение Беларуси сократить количество составов посольств и ответим на него выбранным нами образом», – подчеркнул Рейнсалу.