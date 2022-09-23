Финляндия закроет въезд для россиян с шенгенскими визами

Позже с заявлением выступил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. На пресс-конференции, текстовую трансляцию которой вела газета «Хельсингин саномат», он сообщил, что въезд в Финляндию гражданам России будет разрешен только с целью работы, учебы и посещения родственников, сообщает «Би-би-си».

«Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, въезд в страну запрещен. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран», – сказал министр.