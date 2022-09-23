Этой осенью управа района Кесклинн организует шесть выездных контор в разных микрорайонах, чтобы лично пообщаться с жителями.
Управа района Кесклинн устраивает «выездные конторы»
«Как и каждой осенью, так и в этом году можно будет лично пообщаться с представителями управы, чтобы ускорить и упростить делопроизводство. Уже на следующей неделе мы начнем приемы под открытым небом в разных микрорайонах – всего будет шесть выездных контор», – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. «Опыт прошлых лет показал, что выездные конторы посещаются достаточно активно, а спектр проблем, вопросов и предложений достаточно широк».
Первая выездная контора пройдёт во вторник 27 сентября в микрорайоне Кельдримяэ-Юхкентали. Помимо специалистов из управы района участие примут представители Центрального Рынка и полиции. Вторая выездная контора откроет двери уже на следующий день, в среду 28 сентября в микрорайоне Веэренни.
В течение октября пройдут еще четыре приема под открытым небом:
4 октября: Садама – перекрёсток Рейди теэ (ул. Польдри, напротив магазина Superalko)
11 октября: Луйте – парковка у Hansapost (ул. Луйте, 19a)
19 октября: Уус-Мааильм – ул. Койду, 80
25 октября: Китсекюла – вокзал Таллинн-Вяйке
Приёмы под открытым небом будут проходить с 16:30 до 18:00.
В выездной конторе можно получить разнообразную информацию, касающуюся своего района и жителей района Кесклинн в целом, а также озвучить предложения и задать вопросы старейшине и чиновникам района.