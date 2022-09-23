Управа района Кесклинн устраивает «выездные конторы»

«Как и каждой осенью, так и в этом году можно будет лично пообщаться с представителями управы, чтобы ускорить и упростить делопроизводство. Уже на следующей неделе мы начнем приемы под открытым небом в разных микрорайонах – всего будет шесть выездных контор», – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. «Опыт прошлых лет показал, что выездные конторы посещаются достаточно активно, а спектр проблем, вопросов и предложений достаточно широк».

Первая выездная контора пройдёт во вторник 27 сентября в микрорайоне Кельдримяэ-Юхкентали. Помимо специалистов из управы района участие примут представители Центрального Рынка и полиции. Вторая выездная контора откроет двери уже на следующий день, в среду 28 сентября в микрорайоне Веэренни.

В течение октября пройдут еще четыре приема под открытым небом: 4 октября: Садама – перекрёсток Рейди теэ (ул. Польдри, напротив магазина Superalko) 11 октября: Луйте – парковка у Hansapost (ул. Луйте, 19a) 19 октября: Уус-Мааильм – ул. Койду, 80 25 октября: Китсекюла – вокзал Таллинн-Вяйке Приёмы под открытым небом будут проходить с 16:30 до 18:00.