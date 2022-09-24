В России после объявления мобилизации началась новая волна поджогов военкоматов

22 сентября

После вторжения России в Украину в российских регионах начали поджигать военкоматы. Больше всего таких поджогов было зафиксировано в мае этого года. После объявления Путиным мобилизации число таких случаев снова пошло вверх.

В ночь на 22 сентября неизвестные попытались поджечь военкомат на улице Ленина в городе Гай Оренбургской области. Как сообщил местный портал «Гай.рф», стену здания, судя по всему, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, но огонь не распространился и быстро погас.

На фото, которое опубликовал портал, на двухэтажном здании военкомата видны черные следы копоти под окнами на первом этаже. После поджога полицейские оцепили часть улицы Ленина, где находится военкомат, но уже в тот же день оцепление сняли, и военкомат заработал в обычном режиме.

Ранним утром 22 сентября неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в забайкальском селе Кыра, но возгорания не произошло, сообщает со ссылкой на свои источники «Чита.Ru». По словам одного из собеседников издания, смесь просто вылилась из бутылки и залила какие-то бумаги в помещении военкомата, по словам другого – от броска даже не пострадало оконное стекло.

По данным издания, информацию о попытке поджога передали в полицию, но возбуждено ли по этому факту уголовное или административное дело – неизвестно.