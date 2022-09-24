Канцлер Минобороны: поражение Украины означает для Эстонии катастрофу

Канцлер Министерства обороны Кусти Салм вчера во время обзора войны в Украине заявил, что Россия не отступила от своих целей, хотя дипломаты страны говорят об ином. Кроме того, он подчеркнул, что победа Украины очень важна для Эстонии, поскольку президент России Владимир Путин не отказался от стремления восстановить в Европе сферы влияния на постсоветском пространстве.
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«Владимир Путин впервые представил свои цели западному миру в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Правда, прошло десять лет, за которые о них забыли или не осознали их серьезности. Но в конце прошлого года эти требования были предъявлены снова, на этот раз в очень угрожающем тоне», – пояснил Салм. Cформулированные в России цели: разрушить, а затем перестроить архитектуру европейской безопасности. «Конечно, сделать это на усмотрение России, а затем восстановить сферы влияния времен Советского Союза, – говорит Салм. – Из решений этой недели мы можем сделать вывод, что они по-прежнему привержены своей цели».