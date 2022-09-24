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Канцлер Минобороны: поражение Украины означает для Эстонии катастрофу

Лоора-Элизабет Ломп
Канцлер Минобороны: поражение Украины означает для Эстонии катастрофу
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Канцлер Минобороны Кусти Салм на пресс-конференции.
Канцлер Минобороны Кусти Салм на пресс-конференции. Фото: Sander Ilvest

Канцлер Министерства обороны Кусти Салм вчера во время обзора войны в Украине заявил, что Россия не отступила от своих целей, хотя дипломаты страны говорят об ином. Кроме того, он подчеркнул, что победа Украины очень важна для Эстонии, поскольку президент России Владимир Путин не отказался от стремления восстановить в Европе сферы влияния на постсоветском пространстве.

«Владимир Путин впервые представил свои цели западному миру в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Правда, прошло десять лет, за которые о них забыли или не осознали их серьезности. Но в конце прошлого года эти требования были предъявлены снова, на этот раз в очень угрожающем тоне», – пояснил Салм. Cформулированные в России цели: разрушить, а затем перестроить архитектуру европейской безопасности. «Конечно, сделать это на усмотрение России, а затем восстановить сферы влияния времен Советского Союза, – говорит Салм. – Из решений этой недели мы можем сделать вывод, что они по-прежнему привержены своей цели».

Цели Украины тоже известны: важно восстановить право и территории, поставить страну на ноги, а затем вернуться к нормальной жизни. «Все, что меньше этой цели, – катастрофа для Украины. Точно так же это катастрофа для Европы, а также для безопасности Эстонии», – сказал Салм и подчеркнул, что именно по этой причине важно, чтобы Украина выиграла эту войну.

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