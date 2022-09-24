Канцлер Минобороны: поражение Украины означает для Эстонии катастрофу

«Владимир Путин впервые представил свои цели западному миру в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Правда, прошло десять лет, за которые о них забыли или не осознали их серьезности. Но в конце прошлого года эти требования были предъявлены снова, на этот раз в очень угрожающем тоне», – пояснил Салм. Cформулированные в России цели: разрушить, а затем перестроить архитектуру европейской безопасности. «Конечно, сделать это на усмотрение России, а затем восстановить сферы влияния времен Советского Союза, – говорит Салм. – Из решений этой недели мы можем сделать вывод, что они по-прежнему привержены своей цели».