Эстонская сборная по футболу в пятницу на стадионе Лиллекюла в Таллинне в Лиге наций УЕФА выиграла у Мальты со счетом 2:1 и тем самым обеспечила себе победу во второй подгруппе лиги D.
Галерея ⟩ Сборная Эстонии по футболу выиграла у Мальты
Сборная Эстонии по футболу выиграла у Мальты
Во время дополнительного времени в первом тайме Эстония забила пенальти, но Мальта выровняла игру до ничьей, когда на 49-й минуте судья назначил пенальти в ее пользу.
На 86-й минуте победу Эстонии принес гол Хенри Аниера.