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Галерея ⟩ Сборная Эстонии по футболу выиграла у Мальты

BNS
Сборная Эстонии по футболу выиграла у Мальты
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Эстонская сборная по футболу в пятницу на стадионе Лиллекюла в Таллинне в Лиге наций УЕФА выиграла у Мальты со счетом 2:1 и тем самым обеспечила себе победу во второй подгруппе лиги D.

Во время дополнительного времени в первом тайме Эстония забила пенальти, но Мальта выровняла игру до ничьей, когда на 49-й минуте судья назначил пенальти в ее пользу.

На 86-й минуте победу Эстонии принес гол Хенри Аниера.

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