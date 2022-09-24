Война в Украине: что такое тактическое ядерное оружие и может ли Россия его применить?

Россия планирует аннексировать оккупированные ею регионы на юге и востоке Украины. Для этого там проводятся фиктивные, абсолютно нелигитимные «референдумы», по итогам которых Кремль, вероятно, объявит о присоединении этих территорий к России. В связи с этим президент Путин и заявляет, что готов защищать «территориальную целостность» страны (в том числе незаконно присоединенных украинских регионов) «всеми средствами».

Американская разведка видит в таких действиях признак того, что Путин скорее пытается угрозами заставить Запад перестать помогать Украине вернуть свои земли, а не планирует развязать ядерную войну.

Другие же опасаются, что у России, если она потерпит дальнейшие неудачи на поле боя, может возникнуть соблазн использовать маломощное тактическое оружие в Украине для того, чтобы «изменить правила игры», выйти из тупика или избежать итогового поражения.

Джеймс Актон, эксперт по ядерной энергии из американского Фонда Карнеги, говорит: «У меня есть все основания беспокоиться по поводу того, что в таких обстоятельствах Путин может применить ядерное оружие – скорее всего, на территории Украины, чтобы запугать всех и добиться своего. Но мы еще не дошли до этой точки».

Как реагируют США?

Президент США Джо Байден призвал Россию не использовать ядерное оружие в войне в Украине.