Учения в Эстонии: половина резервистов прибыла на место за шесть часов

Прибывший на учения Сил обороны «Шип» с укладки брусчатки Лейво Филиппов сказал, что ему надо было найти себе замену, поскольку в противном случае работа на стройплощадке была бы остановлена. «Жена начала размышлять, что интересно, что теперь будет происходить», – описал он реакцию семьи. «Было немного страшновато заполнять анкету под названием «Компенсация в случае смерти», но я понимаю, что она актуальна», – поделился молодой человек, отслуживший три года назад в армии.