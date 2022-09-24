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Кадыров предложил отправить на войну силовиков

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Кадыров предложил отправить на войну силовиков
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Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров. Фото: Chingis Kondarov/Reuters/Scanpix

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить на войну силовиков: сотрудников ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, МЧС, прокуратуры, службы судебных приставов, таможни и Следственного комитета, передает «Медуза».

«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно пять миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Ранее Кадыров заявил, что не будет проводить мобилизацию в Чечне, потому что республика перевыполнила «спущенный план» на 254%, отправив на войну 20 тысяч чеченцев.

Также он назвал «трусами, предателями и людьми второго сорта» россиян, которые уклоняются от мобилизации.

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