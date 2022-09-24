Видеорепортаж ⟩ «Этот митинг поможет собравшимся чувствовать себя не так плохо»: как прошел протест перед посольством РФ в Таллинне

Репортер Rus.Postimees также находился на месте событий. Выразить протест сегодня пришло в десятки раз больше людей, чем было в среду на акции протеста против мобилизации в России.

Одна из выступающих на протесте кричала: «Силы ФСБ РФ, выходите из толпы, мы знаем, что вы стоите в гражданской одежде и наблюдаете за всем происходящим! Это обыкновенный фашизм! Вот, что такое империализм. Все вместе крикнем "Путин пид***с!"».

Люди выкрикивали из толпы «Нет войне! Нет войне! Нет могилизации!»

Константин Чадлин, соорганизатор протеста:

Фото: Rus.Postimees.

«Любой гражданин России должен иметь право высказывать свою позицию вне зависимости от того, где он находится, в России или за границей. И, тем более, когда он находится за границей, сделать это проще, потому что ему не угрожают репрессии, как это происходит в России. Надо заявлять свою позицию, показывать всему миру, что россияне на самом деле против войны. И это война не русских, не россиян и никаких других народов, проживающих в России. Это война российского руководства.

Считается, что мобилизация – это фактически признание проигрыша и очередная смена повестки после того, как Украина провела удачное контрнаступление, и нужно было перебить информационное поле и принимать какие-то меры. Поэтому, я думаю, власти РФ были вынуждены пойти на это».

Гюльнара Султанова, активистка:

Фото: Rus.Postimees.

«Семь месяцев назад началась война в Украине. В тот день я была в Санкт-Петербурге, и для меня это был жуткий день, внутри меня появился сгусток боли и страха. Фраза о том, что российская авиация бомбит Киев, вернула меня в 1941 год. Все, что я читала по истории, стало частью моей жизни. Для меня война неприемлема. Война – это позор России. Я выходила на улицу на протесты и видела, как людей затаскивают в автозаки и бьют ногами. Это все страшно! Жители России даже боятся общаться друг с другом и как-то неправильно взглянуть, потому что в тюрьму сажают по любым причинам. А частичная мобилизация – это абсолютная ложь! Это полная мобилизация!»

Маша, блогер:

Фото: Rus.Postimees.