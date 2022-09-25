В этом выпуске передачи «Своя правда» будут говорить о тех, кто ухаживает за своими тяжело больными близкими. В эстонском языке эти люди обозначены термином omastehooldaja, в русском специального термина нет и, как правило, мы называем их сиделками.
Марианне Куземченко: информация о помощи для людей с ограниченными возможностями не систематизирована
Насколько государство и местные самоуправления ценят труд сиделок, получают ли они достаточно помощи и информации – в новом выпуске. В студии высокопоставленные чиновники, специалисты, сиделки и те, кто нуждается в услугах по уходу.
Одна из самых больших проблем, которую признали практически все участники передачи, это то, что информация о помощи людям с ограниченными возможностями и их близким не собрана в единую базу. В итоге многие узнают о том, что им полагаются какие-то пособия или услуги, спустя годы и благодаря сарафанному радио.
«Я бы сказала, что это системная проблема, – подчеркивает представитель Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Марианне Куземченко. – В разных самоуправлениях дела обстоят по разному: больше денег, меньше денег. Но проблема даже не в деньгах, а в информации. Она находится на разных сайтах, в разных документах. Но если человек попадает в такую ситуацию, когда он вынужден стать сиделкой для своего близкого, у него нет возможности искать эту информацию и там, и там. Информация должна быть в одном месте – и информация об услугах реабилитации, и о вспомогательных средствах, и обо всех пособиях. Все это должно быть централизовано. Для этого нужно проделать очень большую работу, потому что законы и правила меняются, дополняются. И для этого нужен один человек и финансы. Может быть, Эстонская палата людей с ограниченными возможностями могла бы сделать это? Найти человека, который бы собрал всю эту информацию воедино, чтобы люди могли бы внести себя в систему и найти то, что им полагается и то, что им нужно».
Смотрите выпуск под названием «Помочь помощникам» в этот понедельник в 20.30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.