Эстония хочет вмешаться в спор между Украиной и Россией

«Эстония вместе с другими участниками конвенции о предупреждении преступления геноцида желает вмешаться в спор между Украиной и Россией, поскольку агрессия России под предлогом предупреждения преступления геноцида и наказания за него подвергла серьезной опасности понятие такого ужасного преступления как геноцид. Суд должен дать оценку действиям России и выдвинутым ею ложным обвинениям», – сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.

Украина обратилась в Международный суд 26 февраля, поскольку Россия оправдывала начавшееся 24 февраля вторжение в Украину необходимостью воспрепятствовать Украине и наказать ее за предполагаемый геноцид в Луганской и Донецкой областях.

Рейнсалу сказал, что это был надуманный предлог для признания Луганской и Донецкой областей самостоятельными государствами. «У России не было никакого права вторгаться в Украину, как нет оснований и у выдвинутого Россией обвинения Украины в геноциде», – подчеркнул министр.

Украина обратилась в Международный суд, чтобы суд признал, что отсутствуют доказательства, что Украина совершила геноцид в Луганской и Донецкой областях, и что агрессия России в Украине под предлогом предупреждения геноцида является незаконной. Суд 7 марта провел устное заседание, на которое Россия не явилась. 16 марта Международный суд решил, что в качестве меры первичной правовой защиты Россия должна немедленно прекратить начавшуюся 24 февраля военную агрессию. Россия это решение до сих пор не выполнила.