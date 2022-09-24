ЕС начинает обсуждение нового пакета санкций против России

Среди мер, которые могут обсуждаться ЕС в качестве новых санкций – потолок цен на нефть из России, расширение санкционного списка в отношении россиян, запрет на экспорт бриллиантов и других предметов роскоши.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил журналистам, что проведет встречу с послами стран ЕС в связи с объявлением в России частичной мобилизации. Он добавил, что европейские страны не удастся запугать и они обеспечат полную поддержку украинского суверенитета и демократии.

Ожидается, что в ответ на объявленную в России мобилизацию и скрытые ядерные угрозы Владимира Путина Европейская комиссия обсудит следующие антироссийские меры:

ограничение цен на российскую нефть, которое сейчас согласовывается G7,

расширение списка санкций против российских физических лиц,

запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.

Обсуждение санкций началось в пятницу 23 сентября и должно завершиться к саммиту лидеров 27 стран ЕС в Праге, который пройдет 6-7 октября.