Еврокомиссия в эти выходные обсудит с послами стран Евросоюза новый пакет санкций против России, пишет Yle.
ЕС начинает обсуждение нового пакета санкций против России
Среди мер, которые могут обсуждаться ЕС в качестве новых санкций – потолок цен на нефть из России, расширение санкционного списка в отношении россиян, запрет на экспорт бриллиантов и других предметов роскоши.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил журналистам, что проведет встречу с послами стран ЕС в связи с объявлением в России частичной мобилизации. Он добавил, что европейские страны не удастся запугать и они обеспечат полную поддержку украинского суверенитета и демократии.
Ожидается, что в ответ на объявленную в России мобилизацию и скрытые ядерные угрозы Владимира Путина Европейская комиссия обсудит следующие антироссийские меры:
- ограничение цен на российскую нефть, которое сейчас согласовывается G7,
- расширение списка санкций против российских физических лиц,
- запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.
Обсуждение санкций началось в пятницу 23 сентября и должно завершиться к саммиту лидеров 27 стран ЕС в Праге, который пройдет 6-7 октября.
Ожидается, что в основу нового санкционного пакета ляжет расширение санкционного списка лиц и компаний, а также потолок цены на российскую нефть. В то же время значимых изменений вряд ли стоит ожидать, поскольку между странами ЕС нет полного согласия в отношении санкций, в частности, в прошлый раз Венгрия была резко против нефтяного эмбарго, в результате чего одобрение этой меры затянулось.