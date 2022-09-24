Помимо кризиса энергетики и высокой инфляции, в Эстонии набирает обороты кризис сферы образования, который обусловлен нехваткой учителей. Каждый второй молодой учитель уходит из системы образования в течение первых пяти лет работы в школе. По результатам исследования Союза работников сферы образования, 90 процентов учителей испытывают профессиональное выгорание, а около 60 процентов думают о том, чтобы сменить работу.
Мнение ⟩ Забастовка и роль профсоюзов с точки зрения русскоговорящих учителей
Средний возраст учителя составляет 50 лет, а количество квалифицированных педагогов среди работников школ уменьшается с каждым годом. По данным статистики министерства образования и науки, по состоянию на 2020 год квалификацией обладало лишь 83,5 процента учителей. Все чаще можно слышать, что мы движемся по направлению к кризису образования, результаты которого будут видны через 5–10 лет. Вполне вероятно, что это скажется негативно на результатах теста PISA, и все больше молодежи будет оставаться без среднего образования.
Чтобы предотвратить эти проблемы, действовать следует уже сейчас. Именно поэтому Союз работников сферы образования мобилизовался и начал активно продвигать тему зарплат учителей. По мнению представителей Союза, заработную плату следует поднять до уровня, соответствующего доходу специалистов с высшим образованием по Эстонии. Этот показатель превышает среднюю зарплату на 20 процентов. Профсоюз пообещал начать забастовку учителей, если их минимальная зарплата не поднимется до отметки в 1845 евро. По результату их же исследования, поддержать возможную забастовку готовы 94 процента учителей.
Сложившаяся ситуация заставила правительство заняться этим вопросом. В результате бюджетных переговоров коалиция пообещала поднять фонд зарплат учителей примерно на 23 процента, что обеспечит подъем минимальной зарплаты учителя до отметки в 1749 евро. Если правительство сможет убедить Союз работников сферы образования, что в следующем году зарплаты будут повышены вновь, и это будет отображено в законе о государственном бюджете, никакой забастовки учителей не будет.
В контексте зарплатной борьбы в медийном пространстве фигурируют в основном главы профсоюзов и эстоноязычные учителя. В то же время, встает вопрос, как к этой теме относятся русскоязычные педагоги, насколько они осведомлены о возможной забастовке и готовы ли принять в ней участие. По словам председателя Союза работников сферы образования Реемо Вольтри, в исследованиях не уточнялся родной язык респондентов, когда речь шла о готовности принять участие в забастовке.
Однако 94 процента является настолько высоким показателем, что значительных отличий в позиции русскоговорящих учителей быть не может. На вопрос об уровне активности русскоязычных учителей в профсоюзе председатель ответил, что их активность не отличается от других членов Союза, а самые активные представители находятся в Таллинне и Кохтла-Ярве. Вольтри выразил сожаление, что из Союза девять лет назад вышло Нарвское объединение, с тех пор о нем ничего не слышно.
Немного понятнее позиция русскоязычных учителей и директоров стала после обращения к нескольким работникам сферы образования Таллинна и Нарвы. На вопросы ответили директор Мустамяэской гуманитарной гимназии Виктория Шаповалова, спецпедагог и учитель Ласнамяэской гимназии Светлана Удрас, а также учитель из Нарвской гимназии Солдино Вероника Журина.
Исходя из практики 2012 года, забастовка учителей и организованная деятельность профсоюза привела к значительному увеличению заработной платы. Опыт педагогических профсоюзов других стран также показывает, что это мирный и законный способ продуктивно решать проблемы. Виктория Шаповалова состоит в Союзе директоров Таллинна, и ее отношение к профсоюзам в целом положительное. Также она считает, что на сегодняшний день Союз работников сферы образования значительно продвинул тему поднятия зарплат учителям.
Светлана Удрас состоит в двух педагогических профсоюзах и уверена, что состоять в союзах нужно, так как это хорошая возможность для отстаивания своих идей и прав. Это возможность действовать, а не только жаловаться. Вероника Журина, также являясь членом профсоюза, перечислила ряд плюсов, в которые входит, помимо прочего, юридическая поддержка учителей в трудовых спорах, а также материальная поддержка в некоторых жизненных ситуациях. Однако самая важная функция – это отстаивание прав учителей, а также возможность обратить внимание правительства и медиа на различные проблемы сферы образования.
На вопрос о поддержке и готовности принять участие в забастовке, Светлана Удрас сказала однозначно, что готова, так как работа специалиста высокого уровня должна оплачиваться достойно. Вероника Журина подметила, что нынешний план поднятия зарплат не покрывает даже инфляцию, поэтому также готова присоединиться к забастовке.
Виктория Шаповалова высказалась с точки зрения директора: если официальная забастовка будет объявлена, то, по ее личному ощущению, учителя Мустамяэской гуманитарной гимназии присоединились бы к ней, и она разделила бы это желание. Директор упомянул, что здесь дело не столько в деньгах, хотя с нынешней инфляцией это немаловажно. Это было бы попыткой привлечь внимание ко многим проблемам в сфере образования. Учителя измотаны, порой просто не хватает сил и желания воспринимать действительность такой, какая она есть, и работать с этим.
Вероника Журина считает, что минимальная зарплата должна подняться до 1845 евро, и только тогда забастовки не будет. Светлана Удрас также присоединилась к этому мнению и сказала, что нынешний обещанный рост не удовлетворит учителей. Виктория Шаповалова надеется, что власти не забудут про слова о том, что это только первый этап в повышении зарплат. По ее мнению, такое положение вещей может отменить решение о забастовке.
С другой стороны, заявленная средняя зарплата свыше 2000 евро будет достигаться за счет дополнительных часов, а значит, учитель будет работать больше, чем на одной ставке. Если деньги еще можно найти, то она не уверена, что школы будут обеспечены кадрами. Людей просто нет. Действующие учителя работают с перегрузками, налицо проблемы выгорания.
Деньги – хороший мотиватор, но не первоочередный. В школе есть парты, стулья, ученики, компьютеры. А вот перед классом поставить некого. Сложно сказать, выстроится ли очередь из квалифицированных кадров с нужным требованием знания эстонского языка после поднятия минимальной зарплаты. Все надеются на лучшее, но и твердой уверенности в том, будет ли укомплектован к началу следующего учебного года педагогический состав, нет.
По итогам разговоров с тремя представителями сектора образования можно сказать, что собеседники доверяют и относятся к деятельности профсоюзов положительно, а также готовы поддержать забастовку учителей, если она будет объявлена официально. Также учителя в большинстве придерживаются позиции Союза работников сферы образования, что заявленного повышения минимальной платы недостаточно и это, скорее всего, не остановит забастовку.