Мнение ⟩ Забастовка и роль профсоюзов с точки зрения русскоговорящих учителей

В контексте зарплатной борьбы в медийном пространстве фигурируют в основном главы профсоюзов и эстоноязычные учителя. В то же время, встает вопрос, как к этой теме относятся русскоязычные педагоги, насколько они осведомлены о возможной забастовке и готовы ли принять в ней участие. По словам председателя Союза работников сферы образования Реемо Вольтри, в исследованиях не уточнялся родной язык респондентов, когда речь шла о готовности принять участие в забастовке.

Однако 94 процента является настолько высоким показателем, что значительных отличий в позиции русскоговорящих учителей быть не может. На вопрос об уровне активности русскоязычных учителей в профсоюзе председатель ответил, что их активность не отличается от других членов Союза, а самые активные представители находятся в Таллинне и Кохтла-Ярве. Вольтри выразил сожаление, что из Союза девять лет назад вышло Нарвское объединение, с тех пор о нем ничего не слышно.

Немного понятнее позиция русскоязычных учителей и директоров стала после обращения к нескольким работникам сферы образования Таллинна и Нарвы. На вопросы ответили директор Мустамяэской гуманитарной гимназии Виктория Шаповалова, спецпедагог и учитель Ласнамяэской гимназии Светлана Удрас, а также учитель из Нарвской гимназии Солдино Вероника Журина.