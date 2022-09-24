С вечера четверга количество покупок генераторов в интернет-магазинах сильно возросло, а в пятницу утром они продолжились уже в магазинах инструментов. Внезапное покупательское поведение было вызвано обращением премьер-министра Каи Каллас, в котором она призвала людей подготовиться на случай, если Россия неожиданно отключит Эстонию от электросети.
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Жители Эстонии принялись скупать генераторы после обращения Каи Каллас
Жители Эстонии принялись скупать генераторы после обращения Каи Каллас
В магазине инструментов Stokker в пятницу суматоха началась прямо с открытия в 8 утра, и к 10 часам уже были проданы семь генераторов, а еще два были забронированы по телефону.
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