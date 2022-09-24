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Жители Эстонии принялись скупать генераторы после обращения Каи Каллас

Танель Ян Пальги
, репортер
Жители Эстонии принялись скупать генераторы после обращения Каи Каллас
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Консультанту по продажам Ээри Сильду пришлось сразу после открытия магазина инструментов Stokker повесить на генераторы таблички «Продано».
Консультанту по продажам Ээри Сильду пришлось сразу после открытия магазина инструментов Stokker повесить на генераторы таблички «Продано». Фото: Elmo Riig

С вечера четверга количество покупок генераторов в интернет-магазинах сильно возросло, а в пятницу утром они продолжились уже в магазинах инструментов. Внезапное покупательское поведение было вызвано обращением премьер-министра Каи Каллас, в котором она призвала людей подготовиться на случай, если Россия неожиданно отключит Эстонию от электросети.

В магазине инструментов Stokker в пятницу суматоха началась прямо с открытия в 8 утра, и к 10 часам уже были проданы семь генераторов, а еще два были забронированы по телефону.

«До сих пор многие воспринимали это как шутку, но теперь они поняли, что ситуация серьезная», – сказал консультант по продажам Ээри Сильд.

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