На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге снизились, а в Вильнюсе и Таллинне сохранились на уровне предыдущей недели, свидетельствуют данные агентства BNS об изменениях цен на топливо в столицах стран Балтии.
Обзор цен: в Таллинне самое дорогое топливо
В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый – в Вильнюсе. Дизельное топливо было самым дорогим в Таллинне, а самым дешевым – в Риге.
В Таллинне цены на топливо не изменились – в пятницу на АЗС Circle K литр 95-го бензина стоил 1,829 евро, а литр дизельного топлива – 1,849 евро.
В Риге цена 95-го бензина снизилась на 0,6% до 1,734 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 2,2% до 1,794 евро за литр.
В Вильнюсе сохранились прежние цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо – 1,719 евро и 1,839 евро за литр соответственно.
Цена автогаза в Риге и Таллинне на прошедшей рабочей неделе не изменились и составила 0,825 и 0,88 евро за литр соответственно. Тем временем в Вильнюсе цена автогаза снизилась на 0,4% до 0,749 евро за литр.