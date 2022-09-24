Обзор цен: в Таллинне самое дорогое топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый – в Вильнюсе. Дизельное топливо было самым дорогим в Таллинне, а самым дешевым – в Риге.

В Таллинне цены на топливо не изменились – в пятницу на АЗС Circle K литр 95-го бензина стоил 1,829 евро, а литр дизельного топлива – 1,849 евро.

В Риге цена 95-го бензина снизилась на 0,6% до 1,734 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 2,2% до 1,794 евро за литр.

В Вильнюсе сохранились прежние цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо – 1,719 евро и 1,839 евро за литр соответственно.