Харьюский уездный суд своим пятничным решением в отношении 14-ти уволенных сотрудников Таллиннской скорой помощи признал, что расторжение всех их трудовых договоров по причине отказа от вакцинации было недействительным, и присудил работникам разные суммы компенсаций, самая большая из которых достигла 16 000 евро.
Компенсация до 16 000 евро: суд признал незаконным увольнение сотрудников Таллиннской скорой помощи
Спор Таллиннской скорой помощи стал первым крупным, связанным с вакцинацией судебным спором в 2021 году после того, как Инспекция труда предложила работодателям беспрецедентную схему увольнения сотрудников за отказ от вакцинации. До обращения в суд работники пытались найти решение во внесудебном порядке, вплоть до создания профсоюза, но, к сожалению, результата это не принесло. Именно Эстонский союз работников скорой помощи решил вступиться за уволенных сотрудников и помочь им обратиться в суд.
Адвокат бюро Pallo&Partnerid Яаника Рейлик-Бакхофф считает решение суда и правовые обоснования логичными и понятными. «Я очень рада, что у нас появилась возможность отстоять права тех медицинских работников, которые за полтора года до увольнения сделали все возможное, чтобы помочь другим людям справиться с вирусом. Правовая аргументация суда о ничтожности расторжения трудовых договоров логична и понятна. Показательно, что суд отменил основания для увольнения, предложенные Инспекцией труда: работники не могут быть уволены по причине отказала от вакцинации на основании части 2 пункта 1 статьи 88 Закона о трудовом договоре», – добавила Рейлик-Бакхофф.
Закон не предоставил ответчику основания для установления обязательной вакцинации – соответствующая норма никогда не действовала, не действует в настоящее время и, насколько известно суду, не планируется ее вводить и в ближайшее время. Постановление исполнительной власти, а также трудовые договоры, заключенные с истцами, не давали ответчику оснований для установления обязанности вакцинации.
Собственный анализ ответчика предусматривал несколько альтернативных вариантов снижения рисков. В такой ситуации введение обязательной вакцинации в качестве первичной меры не может считаться соразмерным. Ответчик ошибочно счел единственно правильным решением введение обязательной вакцинации в качестве меры профилактики заболевания и инфицирования.
«Известно, что заражение и заболевание COVID-19 не исключено при прохождении соответствующего курса вакцинации. Также спутаны заявления, что вакцина предотвратит распространение болезни или заражение пациентов, которые вступают в контакт с работниками. Таким образом, целью вакцинации может быть только защита собственного здоровья работника», – отметили в адвокатском бюро.
Анализ риска предусматривал обязательность вакцинации, хотя было бы законно создать возможность для тех, кто хотел бы сделать прививку. Таким образом, ответчик мог только предоставить возможность сотрудникам вакцинироваться, а не требовать это, пояснил суд.
Следует также отметить, что ответчик не возложил аналогичное обязательство в отношении другого вируса или заболевания и не уволил ни одного работника на том основании, что обязательство по вакцинации, связанное с другим вирусом или заболеванием, не было выполнено.
Однако работники ответчика постоянно подвержены всевозможным заболеваниям в силу характера своей работы. Таким образом, суд установил, что ответчик основывал оценку риска и свой план действий на неверных предположениях и ошибочно установил в качестве первичной меры только обязательную вакцинацию оперативных работников.
Невыполнение обязательства по вакцинации не может считаться фактором, снижающим трудоспособность истцов. Из этого также нельзя сделать вывод, что истцы не подходят к месту работы или что у них недостаточные трудовые навыки, добавил суд.