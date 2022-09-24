Компенсация до 16 000 евро: суд признал незаконным увольнение сотрудников Таллиннской скорой помощи

Собственный анализ ответчика предусматривал несколько альтернативных вариантов снижения рисков. В такой ситуации введение обязательной вакцинации в качестве первичной меры не может считаться соразмерным. Ответчик ошибочно счел единственно правильным решением введение обязательной вакцинации в качестве меры профилактики заболевания и инфицирования.

«Известно, что заражение и заболевание COVID-19 не исключено при прохождении соответствующего курса вакцинации. Также спутаны заявления, что вакцина предотвратит распространение болезни или заражение пациентов, которые вступают в контакт с работниками. Таким образом, целью вакцинации может быть только защита собственного здоровья работника», – отметили в адвокатском бюро.

Анализ риска предусматривал обязательность вакцинации, хотя было бы законно создать возможность для тех, кто хотел бы сделать прививку. Таким образом, ответчик мог только предоставить возможность сотрудникам вакцинироваться, а не требовать это, пояснил суд.

Следует также отметить, что ответчик не возложил аналогичное обязательство в отношении другого вируса или заболевания и не уволил ни одного работника на том основании, что обязательство по вакцинации, связанное с другим вирусом или заболеванием, не было выполнено.

Однако работники ответчика постоянно подвержены всевозможным заболеваниям в силу характера своей работы. Таким образом, суд установил, что ответчик основывал оценку риска и свой план действий на неверных предположениях и ошибочно установил в качестве первичной меры только обязательную вакцинацию оперативных работников.