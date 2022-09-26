Бешкина о перестройке жилья для людей с особыми нуждами: очереди есть, но мы подходим индивидуально

Одной из самых жарких тем обсуждения стала перестройка жилья для людей с особыми нуждами при помощи государства и муниципалитетов. Собравшиеся в студии родственники людей с особыми потребностями сетовали, что очереди на получение этой услуги просто гигантские и тянутся годами. Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина признала, что проблема длинных очередей существует, но подчеркнула, что чиновники стараются подходить к каждому случаю индивидуально.

«Проект по перестройке жилья у нас активен, – сказала Бешкина. – Но к сожалению у нас закончились европейские средства и мы надеемся, что они поступят. Очередь есть, но мы рассматриваем ситуацию, в которой оказались люди, нуждающиеся в этой услуге. И есть экстренные случаи, когда эти работы можно провести быстрее. В городе есть свой проект по перестройке жилья и адаптации и есть проект на деньги из европейских фондов, но сейчас пока неизвестно будут ли они».