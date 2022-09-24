Города и волости в ожидании электрогенераторов

Опрошенные Postimees самоуправления Вирумаа, организовавшие закупку генераторов, заявили: хотя дела продвигаются, генераторов у них реально нет. Где-то ждут предложений, где-то обсуждают сроки поставки с компаниями, выигравшими тендеры. Как правило, они сдвигаются в основном на новый год. «Мы получили финансирование для приобретения небольшого генератора, но он появится не раньше февраля», – сказал мэр Раквере Майдо Нылвак.

Вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин сообщил, что они объявили тендеры на покупку одного мобильного генератора большей и одного меньшей мощности. Они должны прийти в этом году. Однако по сравнению с рядом других муниципалитетов, ситуация в шахтерском городке лучше. «Причин для паники нет, и я не вижу никаких проблем», – сказал Бородин. По его словам, стационарный электрогенератор уже есть, например, в городском спорткомплексе. В случае кризиса выручат несколько стационарных генераторов местного предприятия водоснабжения Järve Biopuhastus. Компания также имеет запас питьевой воды на несколько дней, чтобы обеспечить город.