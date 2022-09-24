Весной Спасательный департамент выделил местным самоуправлениям почти 2,3 миллиона евро, чтобы повысить их готовность к кризисным ситуациям. На эти деньги самоуправления и города закупают в том числе электрогенераторы разной мощности. В проекте приняли участие 77 из 79 муниципалитетов.
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Города и волости в ожидании электрогенераторов
Города и волости в ожидании электрогенераторов
Опрошенные Postimees самоуправления Вирумаа, организовавшие закупку генераторов, заявили: хотя дела продвигаются, генераторов у них реально нет. Где-то ждут предложений, где-то обсуждают сроки поставки с компаниями, выигравшими тендеры. Как правило, они сдвигаются в основном на новый год. «Мы получили финансирование для приобретения небольшого генератора, но он появится не раньше февраля», – сказал мэр Раквере Майдо Нылвак.
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