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Города и волости в ожидании электрогенераторов

Маргус Мартин
, журналист
Города и волости в ожидании электрогенераторов
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В кризисной ситуации котельную Kadrina Soojus можно поддерживать одним электрогенератором для охлаждения котлов, но этого будет недостаточно для продолжения производства тепла.
В кризисной ситуации котельную Kadrina Soojus можно поддерживать одним электрогенератором для охлаждения котлов, но этого будет недостаточно для продолжения производства тепла. Фото: Meelis Meilbaum

Весной Спасательный департамент выделил местным самоуправлениям почти 2,3 миллиона евро, чтобы повысить их готовность к кризисным ситуациям. На эти деньги самоуправления и города закупают в том числе электрогенераторы разной мощности. В проекте приняли участие 77 из 79 муниципалитетов.

Опрошенные Postimees самоуправления Вирумаа, организовавшие закупку генераторов, заявили: хотя дела продвигаются, генераторов у них реально нет. Где-то ждут предложений, где-то обсуждают сроки поставки с компаниями, выигравшими тендеры. Как правило, они сдвигаются в основном на новый год. «Мы получили финансирование для приобретения небольшого генератора, но он появится не раньше февраля», – сказал мэр Раквере Майдо Нылвак.

Вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин сообщил, что они объявили тендеры на покупку одного мобильного генератора большей и одного меньшей мощности. Они должны прийти в этом году. Однако по сравнению с рядом других муниципалитетов, ситуация в шахтерском городке лучше. «Причин для паники нет, и я не вижу никаких проблем», – сказал Бородин. По его словам, стационарный электрогенератор уже есть, например, в городском спорткомплексе. В случае кризиса выручат несколько стационарных генераторов местного предприятия водоснабжения Järve Biopuhastus. Компания также имеет запас питьевой воды на несколько дней, чтобы обеспечить город.

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