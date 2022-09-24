Галерея ⟩ Эстония отправляет в Украину более десяти автобусов

В Украину отправятся автобусы Iveco Irisbus Crossway, которые ранее предоставляли регулярные транспортные услуги в Эстонии. Сегодня в Житомир отправились три автобуса. На следующей неделе туда отправятся еще девять автобусов.

«Мы благодарны правительству, предприятиям и людям Эстонии за их бесценную помощь Украине», – сказала посол Украины в Эстонии Марьяна Беца. «Эстония одной из первых прислушалась к призыву помочь восстановить Украину и в реализации этого сосредотачивается на Житомире», – отметила она.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») пояснил, что целью Эстонии является оказание всесторонней поддержки Украине, в том числе помощь украинцам в восстановлении их повседневной жизни, несмотря на то, что война с Россией продолжается. Он также выразил надежду, что автобусы благополучно доберутся до места назначения.

В начале лета Эстония вняла призыву Украины сосредоточиться на конкретном регионе, внося свой вклад в восстановление страны. Для этого была выбрана Житомирская область. Автобусы отправляются в ответ на просьбу о помощи из Житомира.

«Если в июне мы отправили пять автобусов в район Бучи Киевской области, то сегодняшние автобусы отправляются в район Житомира, чтобы помочь восстановить там транспортную сеть», – сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия), которая поблагодарила эстонские компании за ремонт и обслуживание этих автобусов.

Радость выразил и Департамент транспорта: при сотрудничестве министерства и Iveco автобусы, насколько им известно, смогут служить жителям Украины еще много лет.

Автобусы в Житомирскую область доставляют водители автобусов Lux Charter.