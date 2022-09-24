Вот это цены! Хлеб в Эстонии продолжает дорожать

По данным Евростата, цены на хлеб в Евросоюзе в августе выросли на 18 процентов по сравнению с прошлым годом, что является прямым следствием вторжения России в Украину. Война сильно подорвала мировые рынки, поскольку Россия и Украина были крупными экспортерами зерна, пшеницы и кукурузы.

Мировые цены на пшеницу резко выросли с начала вторжения в феврале, поскольку война на несколько месяцев приостановила экспорт зерна из черноморских портов.

В ЕС средняя цена на хлеб в августе 2022 года была на 18 процентов выше, чем годом ранее. Самые большие изменения за год произошли в Венгрии, где цены на хлеб выросли на 65,5 процента.