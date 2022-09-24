В России в субботу, 24 сентября, проходят новые акции протеста против мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.
Блог ⟩ «Мы не мясо!»: на массовых протестах по всей России происходят жестокие задержания
Задержано более 600 человек
«Мы не мясо!»: на массовых протестах по всей России происходят жестокие задержания
Как сообщает движение «Весна», рамках всероссийских акций против мобилизации российские женские движения (Феминистское Антивоенное Сопротивление, Союз Матерей, Мягкая сила, Дочери Сиф) призывают женщин, сестер, матерей и жен, одетых в черную одежду, на всенародный женский сход. Акции начнутся в различных городах России в 17 часов по местному времени.
21 сентября во многих городах России уже прошли акции против войны с Украиной и мобилизации. По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала 1320 человек, большинство из них – в Москве и Петербурге.
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