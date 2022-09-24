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В центре Таллинна бегал окровавленный и агрессивный мужчина

Брита-Мария Алас
В центре Таллинна бегал окровавленный и агрессивный мужчина
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Konstantin Sednev

Вчера вечером. в 23 часа, в полицию поступило сообщение о конфликте в Старом городе Таллинна, в ходе которого ножом был поранен молодой человек.

«Люди перед Домом кино были в шоке», – рассказал Postimees один из очевидцев, добавив, что пытался остановить истекающего кровью и мечущегося молодого человека, но тот, судя по всему, находясь в состоянии аффекта, попытался напасть на него. «Господин неоднократно падал и не позволял себе помочь», – заявил очевидец.

В Департаменте полиции и погранохраны уточнили, что в 23 часа поступило сообщение о конфликте, в ходе которого ножом был поранен палец молодого человека. «Нападавший скрылся с места происшествия до приезда полиции. Потерпевший стал агрессивным и не хотел сотрудничать с полицией, а после оказания первой помощи скрылся с места происшествия», – сказал представитель Департамента полиции и погранохраны.

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