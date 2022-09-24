В передаче «Keskpäevatund» на Kuku Raadio Прийт Хыбемяги, Марек Страндберг и Айнар Рууссаар пришли к выводу, что премьер-министр Кая Каллас в своем заявлении, говоря о возможных отключениях электроэнергии, вызвала больше путаницы и не объяснила, почему она решила выступить.
Журналисты: Каллас сказала то, чего не следовало говорить, и не сказала того, чего все ждали
По словам Прийта Хыбемяги, уже сама новость о том, что премьер-министр Кая Каллас выступает с каким-то заявлением, вызвала тревогу. Хыбемяги сказал, что премьер-министр на самом деле говорила о том, что все уже знали, то есть о мобилизации в РФ и учебном сборе в Эстонии, и, среди прочего, она также объявила о возможных отключениях электроэнергии.
Айнар Рууссаар также согласился, что он действительно не понял, что имела в виду премьер-министр, добавив, что человек может пойти в магазин, чтобы купить спички и свечи, но отключение электричества на самом деле означает большие проблемы. Он сослался, например, на то, что нельзя снять деньги в банкомате и на то, что трамваи в таком случае не ходят.
По словам Марека Страндберга, проблема шире, поскольку мы фактически уже 30 лет находимся в ситуации, когда мы нуждаемся в российской электроэнергии. «Сегодня мы видим, что компания Elering не готова к тому, чтобы это изменилось», – сказал Страндберг, добавив, что ситуация стала особенно критической из-за войны, но мы к этому не готовы.
Хыбемяги отметил, что заявление Каи Каллас многие назвали пустым, но он находит особенно забавным комментарий Юри Ратаса по этому поводу, поскольку сам Ратас известен своими пустыми заявлениями.
Говоря о том, что происходит в системе электроснабжения Эстонии, Хыбемяги сказал, что в сфере снабжения постоянно царит суматоха, о которой до сих пор мало говорили публично. Только в последние дни стали обсуждать, заговорив и про синхронизацию. Он сказал, что время от времени, без информирования общественности, все еще проводятся испытания, чтобы выяснить, что происходит, когда электрические системы отключены. Однако на этот раз от попытки отключения фактически отказались, об этом было известно еще в четверг, и это следовало объяснить, чего Кая Каллас не сделала.
Участники программы сошлись во мнении, что за 30 лет Eesti Energia много, чего не сделала, кроме того, покупала российскую электроэнергию, а государство ничего не сделало для того, чтобы призвать к порядку принадлежащее ему предприятие. В качестве одного из рисков также был указан уровень воды в Нарвском водохранилище, шлюзы которого находятся на российской стороне.
Хыбемяги сказал, что то, чего Кая Каллас не сказала, но чего ждет весь народ Эстонии, – это цена универсальной услуги. Он сказал, что общественность проинформирована о том, что об этом будет объявлено 30 сентября, а это значит, что людям придется поторопиться с подписанием договоров.
По словам Страндберга, особенно странно, что, по словам главы Департамента конкуренции, цена уже известна, но не разглашается.