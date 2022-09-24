Журналисты: Каллас сказала то, чего не следовало говорить, и не сказала того, чего все ждали

По словам Прийта Хыбемяги, уже сама новость о том, что премьер-министр Кая Каллас выступает с каким-то заявлением, вызвала тревогу. Хыбемяги сказал, что премьер-министр на самом деле говорила о том, что все уже знали, то есть о мобилизации в РФ и учебном сборе в Эстонии, и, среди прочего, она также объявила о возможных отключениях электроэнергии.

Айнар Рууссаар также согласился, что он действительно не понял, что имела в виду премьер-министр, добавив, что человек может пойти в магазин, чтобы купить спички и свечи, но отключение электричества на самом деле означает большие проблемы. Он сослался, например, на то, что нельзя снять деньги в банкомате и на то, что трамваи в таком случае не ходят.

По словам Марека Страндберга, проблема шире, поскольку мы фактически уже 30 лет находимся в ситуации, когда мы нуждаемся в российской электроэнергии. «Сегодня мы видим, что компания Elering не готова к тому, чтобы это изменилось», – сказал Страндберг, добавив, что ситуация стала особенно критической из-за войны, но мы к этому не готовы.

Хыбемяги отметил, что заявление Каи Каллас многие назвали пустым, но он находит особенно забавным комментарий Юри Ратаса по этому поводу, поскольку сам Ратас известен своими пустыми заявлениями.