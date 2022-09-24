В понедельник, 26 сентября, комитет городского развития Рижской думы рассмотрит вопрос о принятии пожертвования в размере более 268 000 евро на снос памятника советским воинам в парке Победы, свидетельствует повестка дня заседания комитета. Об этом пишет RUS TVNET.
Власти Риги решают, что делать с пожертвованными на снос памятника деньгами
Власти Риги решают, что делать с пожертвованными на снос памятника деньгами
К думе обратился фонд Ziedot.lv, который сообщил, что собрал 268 385,60 евро для сноса памятника. Сбор пожертвований был начат в мае.
Демонтаж памятника был завершен 25 августа, и в настоящее время в парке продолжается вывоз строительного мусора. Ранее сообщалось, что собранные латвийцами пожертвования для сноса памятника могут быть использованы для благоустройства территории, где стоял монумент.
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