Боррель призвал отнестись серьезнее к заявлению Путина о применении ядерного оружия

Жозеп Боррель также отметил, что война достигла «опасного момента».

Его слова были реакцией на объявление частичной мобилизации в России и аннексии Россией четырех областей Украины.

«Конечно, это опасный момент, потому что российская армия загнана в угол, а реакция Путина, то есть угроза применения ядерного оружия – это очень плохо», – сказал Боррель.

Прошло семь месяцев с начала российского вторжения в Украину. Аналитики согласны с тем, что силы президента Путина слабеют, но Боррель заявил, что необходимо достичь «дипломатического решения», которое «сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины».

«В противном случае, мы сможем закончить войну, но мира у нас не будет, а будет другая война», – сказал он.

В недавнем обращении Путин сказал следующее: «Те, кто угрожает нам ядерным оружием, должны знать, что эта угроза может быть обращена против них. Я не блефую!»