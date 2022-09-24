ЕС должен отнестись серьезно к угрозам Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия, сказал «Би-би-си» верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель призвал отнестись серьезнее к заявлению Путина о применении ядерного оружия
Жозеп Боррель также отметил, что война достигла «опасного момента».
Его слова были реакцией на объявление частичной мобилизации в России и аннексии Россией четырех областей Украины.
«Конечно, это опасный момент, потому что российская армия загнана в угол, а реакция Путина, то есть угроза применения ядерного оружия – это очень плохо», – сказал Боррель.
Прошло семь месяцев с начала российского вторжения в Украину. Аналитики согласны с тем, что силы президента Путина слабеют, но Боррель заявил, что необходимо достичь «дипломатического решения», которое «сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины».
«В противном случае, мы сможем закончить войну, но мира у нас не будет, а будет другая война», – сказал он.
В недавнем обращении Путин сказал следующее: «Те, кто угрожает нам ядерным оружием, должны знать, что эта угроза может быть обращена против них. Я не блефую!»
«Когда люди утверждают, что это не блеф, вы должны воспринимать их всерьез», – сказал Боррель.