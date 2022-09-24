Город хочет построить мусоросбоник под окнами жилых домов

«Это оправдывают тем, что в каждой части города должна быть своя мусорная станция, куда люди могут сдавать свои отходы», – говорит Прийт Педак, владелец частного дома по соседству. «Жители нашего поселка придерживаются одного мнения – в современном мире мусороперерабатывающая станцстанция не может находиться в непосредственной близости от жилых домов».

Старый план

Давнее соглашение, подписанное пару десятилетий назад, между городом и государством сейчас активно реализуется. За это время статус промышленного участка был изменен на коммерческий, и на нем было построено офисное здание. На протяжении всех этих лет местные жители последовательно высказывали свое несогласие с проектом мусороперерабатывающей станции. Разрешение на строительство первого проекта было оспорено местными жителями в суде и выиграно. Позже город изменил план, но это не сделало мусороперерабатывающий завод более приемлемым для местных жителей и бизнеса. Город также изменил название запланированной мусороперерабатывающей станции на центр экономики замкнутого цикла, но добавление небольшого цеха не меняет основной функции мусороперерабатывающей станции. Одной большой проблемой для жителей является увеличение трафика на тихих жилых улицах и шум связаный с этим и с работой мусороперерабатывающей станции.