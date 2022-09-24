Таллинн хочет построить открытую мусороперерабатывающую станцию рядом с частными домами и под окнами коммерческих зданий в поселке Вескиметса-Мустйыэ, несмотря на несогласие местных жителей.
Город хочет построить мусоросбоник под окнами жилых домов
«Это оправдывают тем, что в каждой части города должна быть своя мусорная станция, куда люди могут сдавать свои отходы», – говорит Прийт Педак, владелец частного дома по соседству. «Жители нашего поселка придерживаются одного мнения – в современном мире мусороперерабатывающая станцстанция не может находиться в непосредственной близости от жилых домов».
Запланированная станция отходов находится в районе Кристийне по адресу Мустйыэ 40, где расположено много промышленных предприятий и офисов. С другой стороны, она граничит с частными домами района Хааберсти.
«Жители Кристине далеко от мусорной станции и, наверное, не против, но у нас ближайший дом находится в 30 метрах от станции отходов. Это длина примерно с баскетбольную площадку», – пояснил Педак.
Старый план
Давнее соглашение, подписанное пару десятилетий назад, между городом и государством сейчас активно реализуется. За это время статус промышленного участка был изменен на коммерческий, и на нем было построено офисное здание. На протяжении всех этих лет местные жители последовательно высказывали свое несогласие с проектом мусороперерабатывающей станции. Разрешение на строительство первого проекта было оспорено местными жителями в суде и выиграно. Позже город изменил план, но это не сделало мусороперерабатывающий завод более приемлемым для местных жителей и бизнеса. Город также изменил название запланированной мусороперерабатывающей станции на центр экономики замкнутого цикла, но добавление небольшого цеха не меняет основной функции мусороперерабатывающей станции. Одной большой проблемой для жителей является увеличение трафика на тихих жилых улицах и шум связаный с этим и с работой мусороперерабатывающей станции.
Государство передало землю Мустйыэ 40 в муниципальную собственность города Таллинна специально для строительства мусороперерабатывающей, и его нельзя использовать ни для каких других целей.
Йоозеп Вимм, вице-мэр Таллинна
Евгения Лищина, владелей строющегося комерческого здания, под окнами которого будет происходить сбор мусора, говорит, что такое решение их не устраивает. «Мы предложили городу сделать закрытую свалку, ангар, внутри которого будет происходить вся перевалка, или ограничить весь периметр четырехметровой шумоизолирующей стеной, но город не счел это необходимым», – сказала Лищина, – «утверждается, что пожелания местных жителей учтены, но на самом деле они учтены лишь частично. Принципиальные пожелания, такие как шумоизоляция по периметру всей станции и постройка шумоподавляющего навеса, полностью проигнорированы».
Станция отходов для каждой части города
Вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм сообщил, что недавно принятый Таллиннский план управления отходами на 2022–2026 годы предусматривает, что в каждой части города будет построена станция по переработке. Это делается для того, чтобы способствовать сортировке и переработке отходов и более эффективно использовать ресурсы. План по работе с отходами направлен на преобразование существующих мусорных станций в центры переработки. Рядом с существующими станциями будут построены здания для переработки, где будут работать ремонтно-восстановительные мастерские и помещения хранения продуктов для повторного использования, а также будет проводиться обучение. На Мустйыги планируется одновременно построить станцию для сбора отходов и здание по переработке.
«Государство передало участок Мустйыэ 40 в муниципальную собственность города Таллинна специально для строительства мусороперерабатывающей станции, и она не может быть использована ни для каких других целей», – сказал Вимм. Здесь запроектированы два одноэтажных здания: административное и здание переработки, а также эстакада, накрытая навесом. В дополнение к помещениям для сбора мусора в здании переработки также предусмотрены классы для реставрации мебели, помещение для хранения отреставрированной мебели и комната повторного использования.
На мусоросортировочную станцию собранные бытовые отходы жильцов поступают раздельно. Отходы собираются в контейнеры на станции, а когда они заполняются, они передаются на переработку. «Это означает, что отходы не хранятся на месте в течение длительного времени на мусороперерабатывающих заводах, и это не свалка, где отходы будут пахнуть или простаивать», – подтвердил Вимм.
Город не рассмотрел предложение жителей о строительстве закрытого мусоросборника. «В проекте есть эстакада, покрытая навесом, в котором навес защищает человека, несущего мусор, от дождя», – сказал Вимм. «Контейнеры не имеют крыши, поэтому их можно максимально эффективно транспортировать к переработчикам отходов, которые затем переработают их».
Странное место
Арго Лууде, глава крупнейшего в Эстонии оператора мусоросборников Eesti Keskonnateenused AS, сказал, что ему кажется странным, что город хочет построить мусоросборник между жилыми домами. «Мне смешно, потому что обычно такие вещи делаются где-то за углом или в промышленных районах, вдали от жилых домов», – сказал Лууде, – «нынешние мусорные станции Таллинна находятся далеко от жилых районов и изолированы, что облегчает управление ими, поскольку они не влияют на соседей».
Мне смешно, потому что обычно такие вещи делаются где-то за углом или в промзонах, вдали от жилых домов.
Арго Лууде, , член правления Eesti Keskkonnateenused
По его словам, рядом со станцией отходов неизбежен ежедневный трафик автомобилей, который шумит, помимо ежедневного шума от выбрасывания мусора в контейнеры. При погрузке мусор неизбежно будет падать, и будет унесен ветром или птицами. «С частными домами, расположенными поблизости, нужно учитывать возможность попадания мусора во дворы», – сказал Лууде.
По словам Педак, жители обеспокоены тем, что станция будет построена до реконструкции улиц, и тогда они скажут, что деньги закончились. «Это все равно, что начать не с того конца – приоритетом должно быть то, чтобы улицы были чистыми и безопасными, затем нужно провести новые исследования и только после этого решить, какое место будет лучшим для мусорной станции», – сказал Педак.
Единственная возможность для местных жителей – оспорить новое разрешение на строительство в суде. «Они в принципе не рассматривали наши предложения, и у нас нет другого выхода, кроме как снова обратиться в суд», – заявила Лищина, – «надеемся, что город не выдаст разрешение на строительство и отправит на перепроектирование».
Лищина, как владелица нового коммерческого здания, понесет прямой экономический ущерб от строительства мусороперерабатывающей станции. «Давление на меня определенно возрастет с появлением мусорной станции, и я, вероятно, потеряю либо арендаторов, либо арендную плату», – сказала Лищина, – «до сих пор мы считали, что коммерческое здание окупится за 10+ лет, но в непосредственной близости от такого объекта лучше считать 20+ лет».