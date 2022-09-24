ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии откроется самый современный дом престарелых

Строительство нового дома престарелых подошло к концу. «Результатом реновационных и строительных работ, которые длились более года, стал современный центр, где расположились и детский сад, и дом престарелых, и квартиры», – сказал руководитель проекта Анри Лехцаар.

Два из четырех этажей здания были открыты в день посещения. Можно было увидеть как комнаты, так и квартиры для самостоятельного проживания. Желающих было несколько десятков. Присутствовали и те, кто уже забронировал квартиры в этом доме.

Центр Eluringikeskus будет готов в октябре. В настоящее время заключаются договоры с заинтересованными сторонами. «Бронирование идет полным ходом, но свободных мест еще достаточно. Сегодняшние зарегистрировавшиеся также могут выбрать вид, расположение и этаж помещения», – сказала руководитель центра Инес Керикмяэ.