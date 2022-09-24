В социальных сетях появились сообщения о том, что было несколько случаев, когда израильтян, прибывших из России, разворачивали обратно на эстонской границе, ссылаясь на угрозу безопасности, сообщает ERR.
Эстония подтвердила случаи отказов во въезде россиянам, имевшим и гражданство Израиля
Эстония подтвердила случаи отказов во въезде россиянам, имевшим и гражданство Израиля
«Это правда, что российско-израильских граждан также не пускают в страну при пересечении границы. В основном это связано с тем, что люди предоставляли ложную информацию на границе, и были основания полагать, что их заявления об истинной цели поездки не соответствуют действительности», – сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.
Общей чертой во всех случаях было то, что эти люди имели двойное российско-израильское гражданство.