Таллиннский бассейн закрывается из-за высоких цен на энергию

Несмотря на то, что ремонтные работы в здании отеля Pirita TOP должны начаться не раньше следующей весны, из-за высоких цен на энергоносители неразумно оставлять центр открытым до этого времени, поэтому бассейн и прочие предприятия закрываются, сообщает ERR.

«К сожалению, разумно управлять зданием при сегодняшних ценах на энергоносители уже невозможно. Кроме того, здание спроектировано с применением решений, не отвечающих современным энергетическим требованиям и крайне неэффективных.

В здании также много пустого пространства, которым, к сожалению, тоже нужно управлять, отапливать и ремонтировать», – сказал партнер Novira Андрес Лиинсоо. Строительные работы запланированы на весну 2023 года, но дата может измениться.

В Pirita TOP Hotel есть 25-метровый бассейн с шестью дорожками. Кроме того, в состав комплекса входят тренажерный зал и зал для игр с мячом.