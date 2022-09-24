Галерея ⟩ Президент Карис встретился с руководителями Техаса, с которыми обсудил войну и сотрудничество

Во время встреч с сенатором Крузом и конгрессменом Доггеттом обсуждалась агрессивная война России в Украине. Общепризнанно, что для прекращения войны необходимо давление на Россию и повышение для нее цены агрессии. «Важно продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине до конца войны», – сказал президент Карис. Также обсуждалась европейская безопасность, которая, по словам президента Кариса, обеспечивается сильным трансатлантическим и очень хорошим сотрудничеством в НАТО.

Глава Эстонского государства обсудил с руководством Техаса возможности укрепления экономических отношений и поощрения предпринимателей к большему сотрудничеству, взаимным инвестициям и установлению взаимных контактов. «Если техасские компании ищут возможности в Европе, они должны прийти в Эстонию. У нас схожее мышление и заинтересованность в сотрудничестве», – сказал президент. Он выразил радость, что во время визита две компании – Clevon и EyeVi Technologies – открыли свои офисы в Техасе.

«Соединенные Штаты Америки известны как страна возможностей. Техас – быстро развивающийся регион, предлагающий множество возможностей. Можно сказать, что Техас становится новой Силиконовой долиной. Эстония, в свою очередь, одно из лучших мест в мире для ведения бизнеса», – сказал президент Карис.

Также обсуждались энергетическая безопасность и диверсификация источников энергии.