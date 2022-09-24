Журналистка Фарида Рустамова: после объявления мобилизации Путин уехал отдыхать

Журналистка Фарида Рустамова известна как журналистка «Би-би-си», задавшая на пресс-конференции вопрос Путину о его предпологаемых дочерях – Екатерине Тихоновой и Марии Воронцовой, – а также как автор довольно нашумевшей статьи о Михаиле Мишустине, опубликованной на портале «Медуза» в 2020 году. Рустамова имеет богатый опыт в журналистике – начала она с работы в «Газета.Ru», позже перешла в отдел политики в РБК, а затем стала корреспондентом русской службы «Би-би-си». Позднее ее пригласили в «Медузу».

Род деятельности журналистки подразумевает тесное общение с представителями власти, а потому поиск информации и источников проходит долго и вся информация строго проверяется.

Сегодня Рустамова в своем телеграм-канале написала пост, ссылаясь на неизвестные источники якобы близко знакомых с Владимиром Путиным, о том, что утреннее выступление президента РФ в среду 21 сентября, где он обьявил о частичной мобилизации, было записано заранее, ведь в это время президент обычно еще спит.

Со слов источников Рустамовой, в тот же день, после посещения концерта и технической школы в Великом Новгороде, Путин уехал в недельный отпуск от публичноной деятельности в свою резиденцию на Валдае, о которой ранее расказывал ФБК. Совсем без связи Путин конечно не остается – в четверг и пятницу он провел телефонные переговоры с президентом Туркменистана и наследным принцем Саудовской Аравии.

Однако, пока Путин отдыхает от публичной деятельности, пресс-служба Кремля продолжает публиковать материалы записанных заранее встреч и мероприятий, изображая активную и непрерывную деятельность президента Российской Федерации, чтобы его отсутствие не заметили.