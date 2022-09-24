Помощь логопедов, физиотерапевтов и психологов станет в Эстонии намного доступнее

«Мы надеемся, что внесенное изменение поможет смягчить острую нехватку специалистов в будущем, сократить очереди на лечение и повысить доступность помощи», – заявил министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон.

«Логопеды, физиотерапевты и клинические психологи уже много лет ждут аналогичных прав с другими медицинскими работниками, в том числе более точного определения их квалификации. Равенство с остальными медицинскими работниками даст им быстрый доступ к истории болезни пациента и возможность участвовать лечить пациента в качестве независимых специалистов».

Поправки к закону позволят Больничной кассе с октября следующего года заключать прямые договоры с поставщиками услуг на финансирование физиотерапии, логопедии и психологического лечения. Таким образом, если у людей есть направление от семейного врача, они могут обратиться к практику, у которого есть договор с подходящей им Больничной кассой, а Больничная касса оплатит лечение.

Министр социальной защиты Сигне Риисало подчеркнула, что изменения создают основу для повышения доступности и качества психиатрической помощи. «Всестороннее развитие системы психического здоровья еще впереди. С этим изменением количество практик, поддерживающих психотерапию первичного уровня, может быть увеличено в ближайшие годы. Положительный эффект от изменений постепенно дойдет до нуждающихся. Сейчас будут устранены несколько важных исторических проблемных областей», – добавила министр Сигне Риисало.