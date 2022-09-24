Премьер-министр Кая Каллас, возглавляющая работу руководящего комитета по зеленой политике Эстонии, в субботу подтвердила, что принятие плана действий по зеленой политике будет этой осенью.
Этой осенью правительство утвердит план действий зеленой политики
Руководящий комитет по зеленой политике, которому поручено более углубленное обсуждение тем, связанных с зеленой революцией на уровне правительства, ознакомился с предложениями консультативно-экспертной группы комитета по вопросам биоразнообразия, устойчивой продовольственной системы и адаптации к изменению климата, а также обсудил с экспертами дальнейшую реализацию зеленой политики и ее отражение в предстоящем бюджете на 2023 год.
В пятницу новый состав комиссии получил обзор отчета, подготовленного при предыдущем правительстве, в котором проанализирована текущая деятельность Эстонии по реализации зеленой политики и даны рекомендации правительству на ближайшие годы для продолжения реализации деятельности в области зеленой политики.
Эксперты видят в зеленой революции хорошую возможность для Эстонии сохранить конкурентоспособность экономики и лучше справиться с кризисом безопасности и энергетическим кризисом. По мнению экспертов, темы, обсуждаемые на заседании, чрезвычайно важны для обеспечения наилучшего качества жизни эстонцев и усиления сопротивления Эстонии угрозам, связанным с изменением климата.
По словам премьер-министра Каи Каллас, заботливое отношение к окружающей среде помогает сохранить эстонскую природу и в долгосрочной перспективе улучшить нашу среду обитания.
«Для Эстонии очень важно обеспечение продовольственной безопасности, а также продуманное землепользование и баланс между потенциалом деревообрабатывающей промышленности и устойчивым управлением лесами», – сказала Каллас. – «Кроме всего этого, необходимо сохранить богатство эстонской природы, потому что природа является очень важной ценностью для нашего народа».
Она отметила, что рекомендации экспертной группы являются важным вкладом в подготовку плана действий по зеленой политике, который правительство планирует утвердить этой осенью.
Долгосрочные устойчивые решения
Министерствам окружающей среды и сельского хозяйства поручено тщательно проанализировать представленные на заседании предложения и в октябре представить правительству план дальнейших действий.
По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, даже в нынешней кризисной ситуации мы должны еще больше сосредоточиться на поиске долгосрочных устойчивых решений.
Государство стремится к 2030 году производить в Эстонии столько возобновляемой электроэнергии, сколько мы потребляем в год.
Мадис Каллас, министр окружающей среды
«Окружающая среда и разнообразие видов являются бесценным достоянием, которое необходимо сохранять и защищать. Сейчас в обществе основное внимание уделяется энергии, потому что мы беспокоимся о наших средствах к существованию. Переход на возобновляемую энергию является долгосрочным и устойчивым решением, и одним из конкретных шагов в этом направлении является проект Министерства экономики и коммуникаций, который скоро будет передан в Рийгикогу, с помощью которого страна ставит перед собой цель производить как можно больше возобновляемой электроэнергии в Эстонии для полного обеспечения внутренего потербления к 2030 году», – сказал Мадис Каллас.
Мадис Каллас подчеркнул, что мы также должны думать о том, как сохранить наши природные ресурсы, меньше потреблять, меньше выбрасывать. «Я убежден, что здесь мы можем многого добиться без ухудшения качества жизни людей», – сказал Мадис Каллас.
В своем отчете эксперты отмечают, что многие показатели агропродовольственного сектора Эстонии уже находятся на уровне, которого к 2030 году должен достичь средний показатель по ЕС, а это значит, что для выхода на новый этап развития необходимо больше учитывать местный уровень. Должны быть увеличены инвестиции в земледелие, которые помогают контролировать риски и экологическую нагрузку от применения пестицидов и минеральных удобрений, кроме того, за счет мер по передаче знаний и учебных программ разного уровня осведомленность фермеров о комплексной защите растений и ее реализация должна быть увеличена.
Органического производства мало
Больше, чем когда-либо, необходимо уделять внимание и ресурсы регионам и производственным системам: увеличивать разнообразие сельскохозяйственных земель и способствовать сохранению биоразнообразия. Внедрение программ охраны здоровья поголовья в секторе животноводства необходимо поддерживать, чтобы сократить использование противомикробных препаратов и улучшить здоровье и благополучие животных. В органическом секторе рекомендуются меры, помогающие повысить конкурентоспособность производителей органической продукции.
«В Эстонии 22 процента сельскохозяйственных земель используется для органического производства, но объемы местного органического производства все еще скромны, а прибыльность органического земледелия оставляет желать лучшего. Следует уделять больше внимания увеличению объемов производства и производительности, а также созданию рынка, благоприятствующего более широкому использованию органических продуктов. Это позволит увеличить количество потребителей экологически чистых продуктов питания в Эстонии», – сказал Антс-Ханнес Вийра, член экспертной группы, старший научный сотрудник Эстонского университета естественных наук.
Эксперты пояснили, что до сих пор мы ощущали незначительное воздействие на Эстонию с точки зрения адаптации к изменению климата. В то же время это отразилось на ценах на энергоносители прошлым летом, когда, например, не хватило воды для поддержания работы ядерных реакторов Франции или нельзя было транспортировать уголь в прежних количествах по Рейну из-за слишком низкого уровня воды.
«Все эти эффекты доходят и до нас, помимо того, что все более жаркое лето также угрожает здоровью людей, живущих в Эстонии», – прокомментировал Лаури Таммисте, руководитель Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды.
Адаптация к изменению климата до сих пор была в основном сосредоточена на природной среде и спасательных возможностях, но климатические угрозы также необходимо учитывать в землепользовании и сельском хозяйстве, территориальном планировании, биоэкономике, строительстве инфраструктур и зданий, энергетике и обеспечении безопасности поставок.
Жители Эстонии осведомлены об окружающей среде, но изменение климата считается более глобальной проблемой и не связано с Эстонией или их собственной жизнью.
Лаури Таммисте
«Эстонцы осведомлены об окружающей среде, но изменение климата считается более глобальной проблемой и не связано с Эстонией или их собственной жизнью. Также неясно, что означают климатические риски для каждого муниципалитета, и поэтому они не учитываются при территориальном планировании или проектировании, хотя это имеет очень важный эффект смягчения или усиления последствий изменения климата», – сказал Таммисте.
Также, по мнению экспертов, уже сейчас необходимо проанализировать риски, связанные с уязвимостью глобальных цепочек поставок, вызванной изменением климата и миграционным давлением.
Показатели ухудшаются по всем направлениям
Эксперты констатировали, что показатели состояния природы в Эстонии ухудшаются как на уровне земель, экосистем, так и видов животных. За пределами Особо охраняемых территорий (ООПТ) состояние природы неудовлетворительное, сами по себе ООПТ не могут обеспечить разнообразие природы и сохранение природных благ. Повышается интенсивность землепользования, расширяются инфраструктура и населенные пункты.
Авелиина Хельм, профессор восстановительной экологии Тартуского университета, подчеркнула, что то, как мы взаимодействуем с нашей землей и природой, чрезвычайно важно как для климата, так и для других видов, которые делят с нами нашу родину.
«Природа в хорошем состоянии является основой нашей собственной среды обитания. Эстонские ландшафты – наши леса, болота и луга – также являются нашими самыми важными союзниками в смягчении масштабов и последствий изменения климата. Поэтому нас беспокоит то, что наша практика землепользования превратила природу Эстонии из механизма поглощающего парниковые газы в источник их выбросов, т. е. важный фактор смягчения последствий изменения климата стал одной из причин изменеий», – сказала Хельм и добавила, что очень важно, чтобы мы ставили курс на такое землепользование, которое ценило бы природу и ее важность, как помощника в смягчении последствий изменения климата.
Сегодня наша практика землепользования превратила природу Эстонии из инструмента поглощающего парниковые газы в источник их выбросов, т.е. важный фактор смягчения последствий изменения климата стал одной из причин этих изменений.
Эголог Авелиина Хельм.
Возможности Эстонии улучшить состояние природы и окружающей среды посредством целенаправленной деятельности подтверждает тот факт, что, например, рука природы работает лучше на охраняемых территориях, чем за их пределами.
Эксперты подчеркнули, что сохранению природы необходимо уделять больше внимания, чем раньше, в том числе за пределами существующих ООПТ.
Больше охраняемых территорий
«Не менее 30 процентов нашей земли и 30 процентов моря должны находиться под защитой, но, кроме того, сохранение и восстановление эстонской природы должно цениться и в других частях города или ландшафта. Везде мы должны искать способы продвижения биоразнообразия одновременно с другими видами деятельности – для этого есть много возможностей в лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, территориальном планировании, строительстве дорог, строительстве энергетической инфраструктуры и в других областях», – сказала Хельм.
Эксперты также отметили, что при строительстве масштабных проектов, перед принятием инвестиционного решения, необходимо оценивать воздействие на биоразнообразие и климат, а в дальнейшем часть общего бюджета всех новых объектов можно было бы планировать на продвижение и восстановление. биоразнообразия.
Поскольку это чрезвычайно важная часть с точки зрения поддержания биоразнообразия, землепользования и повышения ценности биоресурсов, обсуждение комитета продолжается.