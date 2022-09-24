Этой осенью правительство утвердит план действий зеленой политики

Долгосрочные устойчивые решения

Министерствам окружающей среды и сельского хозяйства поручено тщательно проанализировать представленные на заседании предложения и в октябре представить правительству план дальнейших действий.

По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, даже в нынешней кризисной ситуации мы должны еще больше сосредоточиться на поиске долгосрочных устойчивых решений.

Государство стремится к 2030 году производить в Эстонии столько возобновляемой электроэнергии, сколько мы потребляем в год. Мадис Каллас, министр окружающей среды

«Окружающая среда и разнообразие видов являются бесценным достоянием, которое необходимо сохранять и защищать. Сейчас в обществе основное внимание уделяется энергии, потому что мы беспокоимся о наших средствах к существованию. Переход на возобновляемую энергию является долгосрочным и устойчивым решением, и одним из конкретных шагов в этом направлении является проект Министерства экономики и коммуникаций, который скоро будет передан в Рийгикогу, с помощью которого страна ставит перед собой цель производить как можно больше возобновляемой электроэнергии в Эстонии для полного обеспечения внутренего потербления к 2030 году», – сказал Мадис Каллас.

Мадис Каллас подчеркнул, что мы также должны думать о том, как сохранить наши природные ресурсы, меньше потреблять, меньше выбрасывать. «Я убежден, что здесь мы можем многого добиться без ухудшения качества жизни людей», – сказал Мадис Каллас.