Глава Евросовета – за прием «уклонистов» из РФ

«Думаю, ЕС следует принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических убеждений, – заявил Мишель. – Если в России люди подвергаются опасности из-за своих политических взглядов, из-за того, что они не следуют этому безумному решению Кремля начать войну в Украине, мы должны принять это во внимание».