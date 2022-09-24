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Ходят слухи, что Си Цзиньпин под домашним арестом – правда ли это?

rus.postimees.ee
Ходят слухи, что Си Цзиньпин под домашним арестом – правда ли это?
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Фото: Andy Wong

В социальных сетях и СМИ Индии распространяется неподтвержденная информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин помещен под домашний арест Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Слухи опровергнуты китайскими СМИ, и их не освещали основные мировые новостные каналы.

В последние дни в различных Китайских соцсетях заявили, что Си Цзиньпин лишен полномочий и помещен военными под домашний арест. Предполагаемый переворот произошел, когда президент Китая находился в Самарканде (Узбекистан) для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. По слухам, во время пребывания Си Цзиньпина в Самарканде его противники убедили высшее партийное руководство отстранить Цзиньпина от командования вооруженными силами, пишет Opindia.

Согласно News Highland Vision, бывший президент Китая Ху Цзиньтао и бывший премьер-министр Китая Вэнь Цзябао убедили бывшего члена Постоянного комитета Политбюро Сун Пинка взять на себя руководство Центральным бюро охраны (CGB) вместо Цзиньпина.

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