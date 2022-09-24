В социальных сетях и СМИ Индии распространяется неподтвержденная информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин помещен под домашний арест Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Слухи опровергнуты китайскими СМИ, и их не освещали основные мировые новостные каналы.
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Ходят слухи, что Си Цзиньпин под домашним арестом – правда ли это?
Ходят слухи, что Си Цзиньпин под домашним арестом – правда ли это?
В последние дни в различных Китайских соцсетях заявили, что Си Цзиньпин лишен полномочий и помещен военными под домашний арест. Предполагаемый переворот произошел, когда президент Китая находился в Самарканде (Узбекистан) для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. По слухам, во время пребывания Си Цзиньпина в Самарканде его противники убедили высшее партийное руководство отстранить Цзиньпина от командования вооруженными силами, пишет Opindia.