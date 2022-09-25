«Пограничник долго и сочувственно желал удачи». Кто и как сейчас уезжает из России?

«Искал билеты на самолет – их, естественно, не было. Искал, как пересечь границу на автомобиле, но в связи с растущими в геометрической прогрессии очередями было решено отправляться на поезде», – рассказывает он.

Евгений смог составить только сложный маршрут: он вылетел из Петербурга в Тамбов, оттуда добрался до Екатеринбурга, затем – до Челябинска и уже там купил билеты на поезд до Петропавловска – города на севере Казахстана. Ожидать в очереди на границе, как он и рассчитывал, не пришлось.

«Русские погранцы спросили, военнообязанный ли я и когда брал билет. Я честно сказал, что по категории не годен по здоровью, а билет брал за день до отъезда. Казахским погранцам было без разницы: я сказал, что цель – туризм, и все», – рассказывает Евгений.

Утром 21 сентября Ангелине (имя изменено по просьбе героини) стало страшно оставаться в своей квартире. И хотя ее муж не служил и только окончил военную кафедру, а сейчас – студент магистратуры, она не могла рассчитывать, что его не коснется мобилизация. «Критерии официальных заявлений не подходящие, но не факт, что завтра они не станут такими», – говорит она.

Молодые люди сначала хотели уехать к родителям в другой регион, но потом поняли, что это не поможет. Они решили улететь в Самару, чтобы оттуда уехать в Казахстан.