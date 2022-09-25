В Таллинне трамвай сбил человека

В воскресенье, 25 сентября, в 00:40 у дома на улице Копли, 65Б в Таллинне произошло ДТП: по предварительным данным, 48-летний мужчина управлял трамваем, заметил лежащего на трамвайных путях человека и начал тормозить, но не смог избежать столкновения.