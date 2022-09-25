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В Таллинне трамвай сбил человека

rus.postimees.ee
В Таллинне трамвай сбил человека
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Трамвай в Таллинне. Иллюстративное фото.
Трамвай в Таллинне. Иллюстративное фото. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Сегодня ночью в Таллинне в результате ДТП пострадал лежавший на трамвайных путях человек. 

В воскресенье, 25 сентября, в 00:40 у дома на улице Копли, 65Б в Таллинне произошло ДТП: по предварительным данным, 48-летний мужчина управлял трамваем, заметил лежащего на трамвайных путях человека и начал тормозить, но не смог избежать столкновения.

В результате пострадал 36-летний мужчина, его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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