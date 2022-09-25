Поднявшиеся до заоблачных высот цены на электричество напоминают о том, что давно пора пересмотреть свою систему отопления и при необходимости заменить ее на более экономичную. Эксперты объясняют, при каких условиях можно установить в домах воздушный тепловой насос и как финансировать это дорогостоящее мероприятие.
Эксперт: при каких условиях можно устанавливать в домах воздушный тепловой насос
«Воздушный тепловой насос можно установить практически в любом доме, если есть поверхность стены, к которой можно прикрепить внутреннюю часть, и если снаружи есть место для крепления внешней части. Внешняя часть может располагаться на стене, поверхности земли, крыше или балконе», — сказал Индрек Блауберг, менеджер по продажам ABC Kliima.
По его словам, воздушным тепловым насосом можно отапливать как однокомнатную квартиру площадью 30 м2, так и дом площадью 150 м2.
«Воздушный тепловой насос, предназначенный для домашних пользователей, обогревает в среднем 40–100 м2 площади», — сказал Блауберг.
Эксперт также отметил, что воздушный тепловой насос может быть установлен и в домах, где уже имеются решения для отопления, но отопление с их помощью стало дорогим, или они же устарели и больше не обеспечивают необходимое тепло. «Если дом большой, можно построить решение по отоплению на основе воздушного теплового насоса из нескольких воздушных тепловых насосов — это для более равномерного распределения тепла и гарантированной необходимой мощности в холодную погоду», – добавил Блауберг.
Воздушный тепловой насос потребляет в пять раз меньше электроэнергии, чем электрическое отопление
Хотя такое решение для отопления встречается в панельных домах не часто, в действительности в панельном доме также можно установить воздушный тепловой насос. «К сожалению, выбрать место для размещения внешней части сложнее. Например, в девятиэтажных панельных домах воздушные тепловые насосы чаще не устанавливаются. В то же время, у ABC Kliima есть опыт установки воздушных тепловых насосов в трехэтажных домах», — описал возможности Блауберг.
Он пояснил, что если получено разрешение на установку на стене в панельном доме, то это лучший вариант, но также возможна установка воздушного теплового насоса на лоджии, если решен вопрос отвода конденсата.
При этом самое главное условие – воздушный тепловой насос на панельном доме не должен усложнять жизнь соседям.
Эксперт отметил, что по сравнению, например, с электрическим отоплением, воздушный тепловой насос потребляет в пять раз меньше электроэнергии для получения того же объема тепла. «Воздушный тепловой насос и тепловые насосы в целом уникальны тем, что имеют положительный коэффициент преобразования теплоты, или коэффициент производительности. Если взять для примера коэффициент трансформации пеллетного отопления, то он в среднем составляет 85%, то есть он отрицательный. Это означает, что 15% тепла, получаемого от пеллет, просто выходит из дымохода», — пояснил Блауберг.
Современные тепловые насосы уже могут перекачивать тепло с коэффициентом трансформации более пяти. «Это означает, что одну часть из пяти составляет электроэнергия, а четыре части — тепловая энергия. Так ничего не теряется. Наоборот — потребленная электрическая энергия также реализуется в виде тепла в помещении», — сказал он.
Инвестиция в воздушный тепловой насос быстро окупается. Стоимость воздушного теплового насоса, включая установку, зависит от сложности конкретного проекта, но потребитель должен рассчитывать на расход примерно в несколько тысяч евро.
По словам Неле Роосталу, руководителя отдела управления продуктами Inbank, зеленые кредиты на рынке помогают финансировать замену системы отопления, в том числе установку воздушного теплового насоса. «Учитывая стремительное увеличение счетов за отопление прошлой зимой, пришло время заменить энергоемкие системы отопления на более экономичные. С кредитом на зеленую энергию вы можете распределить оплату крупных инвестиций на более длительный период времени, чтобы более разумно оптимизировать свои расходы», — сказала она.
Роосталу объяснила, что зеленые кредиты обычно связаны с инвестициями в недвижимость и экономию на расходах, а не только в потребление, поэтому они предлагаются по очень разумной процентной ставке. «На данный момент никто не знает, до каких высот могут подняться цены на электроэнергию в новом сезоне, но в то же время все прогнозируют, что высокие цены на отопление сохранятся как минимум этой зимой, а также следующей. Поэтому в долгосрочной перспективе выигрыш от экономии на расходах благодаря зеленой энергии может быть больше, чем сумма, потраченная на проценты по кредиту», — добавила Роосталу.
В дополнение к покупке и установке воздушного теплового насоса кредит Inbank на зеленую энергию может быть использован для сооружения других решений в области возобновляемых источников энергии, например, таких, как обновление систем отопления, установка геотермального теплового насоса или солнечных батарей. Также его можно использовать, чтобы повысить энергоэффективность объекта, например, утеплить крышу, заменить окна, а также построить пункт зарядки электромобилей.
Для установки воздушного теплового насоса следует получить разрешение от местного самоуправления. Однако, по словам Блауберга, необходимо все-таки учитывать, что для установки воздушного теплового насоса в квартире необходимо запросить разрешение у товарищества или учесть условия, как в товариществе было решено устанавливать тепловые насосы.
«Следующий шаг — подать извещение о строительстве (ehitusteatis) местному самоуправлению, где его рассмотрят и дадут согласие. Только после этого можно начинать установку. При этом в случае с частными домами по закону вы должны вести себя точно так же», — сказал он.
Блауберг объяснил, что производство по извещению о строительстве напрямую зависит от нагрузки на местное самоуправление по их обработке. «В некоторых самоуправлениях это занимает несколько дней, в некоторых случаях — несколько месяцев. Если разрешение не запрашивается, местные органы власти могут запросить извещение о строительстве при обнаружении устройства и наложить штраф, если оно не подано. Ставки штрафов в разных самоуправлениях отличаются», — сказал эксперт ABC Kliima.
Он подчеркнул, что запрашивать разрешение — обязанность и ответственность клиента. «Но также можно заказать это как услугу, и в этом случае мы сами ходатайствуем о разрешении, делаем проект, при необходимости дополняем его, а затем оформляем разрешение на использование», — сказал Блауберг.