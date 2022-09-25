Эксперт: при каких условиях можно устанавливать в домах воздушный тепловой насос

Роосталу объяснила, что зеленые кредиты обычно связаны с инвестициями в недвижимость и экономию на расходах, а не только в потребление, поэтому они предлагаются по очень разумной процентной ставке. «На данный момент никто не знает, до каких высот могут подняться цены на электроэнергию в новом сезоне, но в то же время все прогнозируют, что высокие цены на отопление сохранятся как минимум этой зимой, а также следующей. Поэтому в долгосрочной перспективе выигрыш от экономии на расходах благодаря зеленой энергии может быть больше, чем сумма, потраченная на проценты по кредиту», — добавила Роосталу.