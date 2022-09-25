При обгоне столкнулись два BMW: пострадали пять человек

ДТП произошло в 4:41 в волости Рыуге в деревне Ярвепалу на 16-м километре шоссе Выру-Мынисте-Валга, где 18-летний мужчина на автомобиле BMW 330D пошел на обгон едущей впереди машины.

К сожалению, он не смог вовремя вернуться на свою полосу и столкнулся с ехавшим навстречу BMW 325 XI, которым управлял 22-летний мужчина.