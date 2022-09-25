Вчера, 24 сентября, рано утром в Вырумаа в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек, сообщает пресс-служба полиции.
При обгоне столкнулись два BMW: пострадали пять человек
При обгоне столкнулись два BMW: пострадали пять человек
ДТП произошло в 4:41 в волости Рыуге в деревне Ярвепалу на 16-м километре шоссе Выру-Мынисте-Валга, где 18-летний мужчина на автомобиле BMW 330D пошел на обгон едущей впереди машины.
К сожалению, он не смог вовремя вернуться на свою полосу и столкнулся с ехавшим навстречу BMW 325 XI, которым управлял 22-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали пять человек, которых на скорой помощи доставили в Южно-Эстонскую больницу.