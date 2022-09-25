В офисном комплексе Novira Plaza стоимостью 55 миллионов евро, который строится в центре Риги рядом будущим пассажирским терминалом Rail Baltic, состоялся праздник стропил.
Эстонцы строят в Риге огромный и очень дорогой бизнес-квартал
«В отличие от Таллинна, в центре Риги очень мало современных офисных зданий. Почти все офисные здания переоборудованы из старых многоквартирных домов, а новые офисы находятся за пределами центра города. Проект уникален и по содержанию, и по форме, и по действительно удачному месту расположения», — сказал Арле Мёльдер, ведущий партнер компании Novira Capital.
Здание спроектировано известным латвийским архитектурным бюро BB studio, а дизайн интерьера выполнил известный эстонский архитектор Меэлис Пресс. Строительство рижской Novira Plaza будет завершена в августе 2023 года.
Девелопером бизнес-центра выступает компания Novira Capital, которой принадлежит 35% нового проекта, а 65% принадлежат привлеченному в качестве финансового инвестора литовскому инвестиционному фонду Evernord Real Estate Fund 3. Генеральным подрядчиком строительных работ выступает SIA Velve.