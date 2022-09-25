Постфашисты у власти в Италии: четыре вопроса о том, чего ждать Украине, России и Европе в случае победы Джорджи Мелони

Однако у Мелони есть и козыри. Ей всего 45, и она объединяется с идеологически близкими правыми, тогда как 75-летнему Драги приходилось управлять разношерстной, и оттого рассыпчатой, коалицией.

Новый римский триумвират: Сальвини, Берлускони, Мелони Фото: Reuters

Сколько бы ни продержались у власти правые, они поменяют курс страны. Еще до того, как будет сформирована коалиция и новое правительство, мы попытаемся ответить на четыре важных вопроса:

Изменится ли отношение властей Италии к войне России против Украины? Почему итальянцы радикально поменяли выбор? Это ли не смена элит, которую обещал Путин? Что теперь изменится в Италии? Даст ли трещину единая Европа, как того хочет Путин?

Вопрос 1. Как изменится отношение к России и Украине

Уходящий премьер Драги был двумя руками за санкции против России и помощь Украине. Сальвини и Берлускони – другое дело. Они давние русофилы. С Владимиром Путиным их связывали и близкая дружба, и открытое обожание.

Однако оба публично открестились от российского руководителя, как только он отправил армию убивать украинцев и захватывать их земли.

Берлускони, правда, чуть не вляпался за три дня до выборов. Он сказал, что его старого русского друга на войну толкнуло окружение и российское общество, а сам Путин якобы хотел лишь поменять власть в Украине на «приличных людей», а потом быстро отвести войска.