В опросе, проведенным фирмой-девелопером Bonava, приняли участие 1123 жителя Эстонии. Их спросили, что, по их мнению, способствует ощущению дома.
Список застройщика: что жители Эстонии считают самым важным
Выяснилось, что самое важное помещение — это кухня, за ней следуют ванная и спальня. А больше всего опрошенные довольны высотой потолков в своем жилище. При этом почти для половины опрошенных высота потолков – не самое главное.
Итак, для жителя Эстонии самое главное в уютном доме
Кухня 86%
Ванная 83%
Спальня 82%
Окна 80%
Гостиная 80%
Планировка 77%
Кладовая 74%
Свой садик 73%
Полы 69%
Прихожая 57%
Домашний офис 48%
Высота потолков 47%
В своем нынешнем доме жители Эстонии больше всего довольны
Высота потолков 73%
Спальня 68%
Свой садик 67%
Гостиная 66%
Окна 63%
Планировка 59%
Кухня59%
Ванная 55%
Полы 54%
Прихожая 52%
Кладовая 49%
Домашний офис 46%
Самой большой проблемой респонденты считают маленькую кухню (34%), недостаточную по площади рабочую поверхность (32%) и мало места для хранения (29%). 56% респондентов хотели бы иметь в своем доме больше места, 37% довольны размером своего дома, а 7% считают, что дом мог бы быть меньше.
«Опрос счастливого соседства» — это проект Bonava начала в 2017 году, и в этом году опрос стал третьим по счету. С результатами опроса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.