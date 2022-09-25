Список застройщика: что жители Эстонии считают самым важным

Выяснилось, что самое важное помещение — это кухня, за ней следуют ванная и спальня. А больше всего опрошенные довольны высотой потолков в своем жилище. При этом почти для половины опрошенных высота потолков – не самое главное.

Итак, для жителя Эстонии самое главное в уютном доме

Кухня 86%

Ванная 83%

Спальня 82%

Окна 80%

Гостиная 80%

Планировка 77%

Кладовая 74%

Свой садик 73%

Полы 69%

Прихожая 57%

Домашний офис 48%

Высота потолков 47%

В своем нынешнем доме жители Эстонии больше всего довольны

Высота потолков 73%

Спальня 68%

Свой садик 67%

Гостиная 66%

Окна 63%

Планировка 59%

Кухня59%

Ванная 55%

Полы 54%

Прихожая 52%

Кладовая 49%

Домашний офис 46%

Самой большой проблемой респонденты считают маленькую кухню (34%), недостаточную по площади рабочую поверхность (32%) и мало места для хранения (29%). 56% респондентов хотели бы иметь в своем доме больше места, 37% довольны размером своего дома, а 7% считают, что дом мог бы быть меньше.