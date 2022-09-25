Спасательный департамент знает, с чего начинается большинство пожаров

Из анализа, проведенного Спасательным департаментом в 2021 году, выяснилось, что среди причин пожаров с погибшими и пострадавшими на существенном месте по-прежнему остается неосторожное курение.

Советник Спасательного департамента Сильвер Куузик подчеркнул, что за неосторожным курением следуют неисправность в электросистеме или электроустановке, пригоревшая еда, проблемы с отопительной системой и неосторожное использование открытого огня.

Недавно центр управления G4S получил сигнал пожарной тревоги из жилого дома в Ляэне-Вирумаа, причиной тревоги стал задымившийся смартфон. «Мы часто слышим, как говорят, что у меня пожара не будет, потому что я постоянно проверяю у себя дома нагревательные элементы. К сожалению, в реальности причиной самых серьезных пожаров часто становится бытовая техника или прибор, в случае которых поначалу кажется, что это невозможно», – сказал руководитель дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

В случае пожаров с летальным исходом дымового датчика не было в 78% домов, в случае пожаров с пострадавшими – в 56%. «Риск того, что пожар станет масштабным, существует в тех домах, где нет дымового датчика», – сказал Куузик. Чтобы вовремя остановить распространение огня, дома должен быть исправный дымовой датчик.