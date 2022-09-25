За восемь месяцев этого года произошло 364 пожара в жилых помещениях, из них в 149 случаях в доме не было дымового датчика. Спасательный департамент проанализировал, с чего начинается большинство пожаров, и выяснил, как дымовой датчик помогает предотвратить худшее.
Спасательный департамент знает, с чего начинается большинство пожаров
Из анализа, проведенного Спасательным департаментом в 2021 году, выяснилось, что среди причин пожаров с погибшими и пострадавшими на существенном месте по-прежнему остается неосторожное курение.
Советник Спасательного департамента Сильвер Куузик подчеркнул, что за неосторожным курением следуют неисправность в электросистеме или электроустановке, пригоревшая еда, проблемы с отопительной системой и неосторожное использование открытого огня.
Недавно центр управления G4S получил сигнал пожарной тревоги из жилого дома в Ляэне-Вирумаа, причиной тревоги стал задымившийся смартфон. «Мы часто слышим, как говорят, что у меня пожара не будет, потому что я постоянно проверяю у себя дома нагревательные элементы. К сожалению, в реальности причиной самых серьезных пожаров часто становится бытовая техника или прибор, в случае которых поначалу кажется, что это невозможно», – сказал руководитель дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
В случае пожаров с летальным исходом дымового датчика не было в 78% домов, в случае пожаров с пострадавшими – в 56%. «Риск того, что пожар станет масштабным, существует в тех домах, где нет дымового датчика», – сказал Куузик. Чтобы вовремя остановить распространение огня, дома должен быть исправный дымовой датчик.
Из одной ласнамяэской квартиры поступил сигнал тревоги, переданный умным дымовым датчиком. Получивший сигнал центр управления G4S связался с контактным лицом, который попросил, чтобы на инцидент отреагировал патрульный экипаж, информацию также передали спасателям. Поскольку из-под двери квартиры шел дым и было подозрение на пожар, спасатели взломали дверь. Войдя в квартиру, они сначала не увидели огня, однако помещения были сильно задымлены.
На глазах у спасателей загорелась включенная стиральная машина. К счастью, возгорание было быстро ликвидировано, крупный ущерб удалось предотвратить.
«В этом случае все закончилось хорошо, но электроприборы – самая частая причина пожаров в жилых помещениях, поэтому очень важно иметь дома умный датчик, который передает кому-то сигнал тревоги. В противном случае ваш дом может сгореть из-за проблемы с электричеством», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
«Дымовой датчик помогает предотвратить трагические последствия, – отметил советник Спасательного департамента Куузик. – Если дымовой датчик исправен и правильно установлен, он вовремя сообщит о пожаре, поэтому дымовой датчик спасает жизни». Если пожар обнаружен в начальной стадии, больше шансов потушить его самостоятельно или как можно скорее вызвать помощь и минимизировать ущерб.